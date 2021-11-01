Tatar, HP Genel Sekreteri Manavoğlu'nu hedef gösterdi... "bu terbiyesizce davranışı protesto edin"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , özel whatsaap gruplarına gönderdiği mesajla HP Genel Sekreteri Gülşah Manavoğlu'nu hedef göstererek ‘Arkadaşlar lütfen bu terbiyesizce paylaşımı protesto edelim’ dedi.
Mananvoğlu’nun, Gönlümdekini gizleyemem’ diyerek UBP Kurultay konuşmasından sonra Tatar için ‘cumhurbaşkanı değil, parti amigosu, yazıklar olsun’ sözleri üzerine whatsapp gruplarına "bu terbiyesizce davranışı protesto edin" mesajı gönderdiği görüldü.
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