Tatar-HP görüşmesi bitti

Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, 2’nci turda destek arayışı kapsamında Halkın Partisi’ni ziyaret etti. Tatar’a görüşmede UBP Genel Sekreteri eşlik etti. Halkın Partisi kanadından ise görüşmede HP Genel Başkanı Yenal senin ve HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers bulundu

Görüşme sonrası basına açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, HP’ye görüşlerini aktararak, destek talep ettiğini belirtti.

HP’ye anlattıkları hususların en iyi şekilde değerlendirileceğini düşündüğünü ifade eden Tatar, HP’ye başarılar diledi.

KARAR PARTİ MECLİSİNDE

HP Genel Başkanı Yenal Senin ise sıcak bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Kıbrıs sorunu ve diğer konularla ilgili düşüncelerin ortaya konduğunu dile getirdi.

Yarın HP Parti Meclisinin toplanacağını bildiren Senin, “Sayın Tatar’ın görüşlerini parti meclisimize aktaracağız. Bugün saat 19.00'da Sayın Akıncı ile görüşeceğiz. Karar parti meclisimizde. Seçime katılımın fazla olması bizim için de çok önemlidir. Takdir halkındır. Tek istediğimiz özellikle iki kutuba işaret verilen bu seçim sürecinde bu durumun ortadan kalkmasıdır. Seçimden sonra birleştirici bir hava ile toplumsal birlikteliği sağlamayı istiyoruz. Pazar günkü seçimde başarılar dilerim” diye konuştu.