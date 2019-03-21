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Tatar: HP ile koalisyon görüşmemiz olmadı!

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"Halk için bu hükümet bitti. İstedikleri kadar biz devam ediyoruz” desinler..."
Tatar: HP ile koalisyon görüşmemiz olmadı!

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “Hiçbir konuda başarılı olamayan, zamdan başka bir şey yapmayan hükümetin bittiğini, halkın bu hükümetten bir ümidi kalmadığını” iddia etti.

Tatar, “Ümit bittiyse hükümet de bitti demektir. Halk bu hükümeti bitirdi. Yaptıklarını kendileri bile savunamıyor “ dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Tatar bugün Kıbrıs TV’de Emin Akkor’un sorularını yanıtladı.

Tatar bir soru üzerine, “ Halkın Partisi ile ne kendisinin, ne de yetkilendirdiği birinin koalisyon görüşmesi yapmasının söz konusu olmadığını, 21 milletvekili olan bir partinin koalisyon için kimsenin kapısını çalmaya ihtiyacı bulunmadığını belirtti ve şöyle devam etti:

“Ancak farklı şekillerde, bizim dışımızda Ulusal Birlik Partisi’nin, Halkın Partisi ile hükümet kurmasını konuşanlar var. Haber alıp, haber götürenler olabilir ama herhangi bir görüşme yok.4’lü koalisyona ister devam ederler, isterlerse etmezler. Kendileri bilir. Benim gördüğüm bildiğim şudur ki, halk bu hükümeti istemiyor. Halkta bu hükümetin bir şey yapacağı ümidi kalmamıştır. Halk için bu hükümet bitti. İstedikleri kadar biz devam ediyoruz” desinler.

UBP Genel Başkanı Tatar, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun durumunun meçhul olduğunu, Halkın Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı’nın bile hesaplardan, maaşlardan şikayet ettiğini, hükümetin KIBTEK konusunda Meclis’te araştırma açılmasını engellediğini” de ifade etti ve şöyle konuştu:

“Dolar 6.50, petrolün varil başına fiyatı 85 dolarken zam zaten yaptılar. Şimdi dolar 5.45, petrol 65 dolar. Niye zam yapıyorlar anlamak mümkün değildir. KKTC tarihinde ilk defa yüklü bir zam reklam yapılarak halka yutturulmaya çalışıldı. Ama halk yutmadı.”

“ÇAVUŞOĞLU YÜREĞİMİZE YİNE SU SERPTİ”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Tatar, Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları’nın görüşmesi ile ilgili bir başka soruyu yanıtlarken ise, “Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun bir kez daha Kıbrıs Türkü’nün yüreğine su serperek, ‘ Yunan Dışişleri Bakanı’na Türkiye’nin hidrokarbon araması yapacağını, Kıbrıs’taki etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceğini’ söylediğini” vurguladı.

“Türkiye’nin artık, kendileri gibi, federasyon olamayacağını, Avrupa Birliği çatısı altında iki devletli çözüm, konfederasyon gibi seçeneklerin de masaya gelmesi gerektiğini söylemekte olduğunu” ifade eden Tatar, “ bu yol doğru yoldur” diye konuştu.

“Yunan Dışişleri Bakanı Katrugalos’un Türkiye’nin de Doğru Akdeniz’de hakları bulunduğunu, dışlanamayacağını” ifade ettiğine de işaret eden Tatar, “Yunanistan Kıbrıs Türkü’nün haklarından söz etmiyor ama. Neden? Yoksa Türkiye’ye, ‘Kıbrıs’taki haklarından vazgeç, Kıbrıs Türkleri bize boyun eğsin de sen de hakkını al’ mı demek istiyorlar. Böyle bir şey olamaz” dedi.

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