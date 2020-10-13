Tatar, HP'yi ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Halkın Partisi'ni (HP) ziyaret etti.

HP Genel Başkanı Yenal Senin ile görüşen Tatar'a, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner eşlik etti. Görüşmede HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers da hazır bulundu.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan Tatar, seçim sürecini enine boyuna ele aldıklarını ve pozisyonlarını değerlendirdiklerini söyledi. Tatar, ülkenin geleceği, halkın refahı ve yeni bir gelecek için HP'den destek talep ettiğini ifade etti.

Halkın seçime rağbet etmesi ve seçmenin ilgi göstermesini isteyen Tatar, "Gerçek irade ortaya çıksın" dedi. Tatar, HP'ye de çalışmalarında başarılar dileyerek, doğru sonuca ulaşacaklarına inanç belirtti.

HP Genel Başkanı Yenal Senin de, sıcak bir görüşme yaptıklarını ifade etti. Seçim ve Kıbrıs konusuyla ilgili konuştuklarını kaydeden Senin, HP yetkili organlarının yarın değerlendirmesini yapıp Parti Meclisi’nde karar verileceğini söyledi.

Tatar'a başarılar dileyen Senin, seçime katılımın önemine işaret etti ve "Takdir halkındır" dedi.

Senin, seçim sürecinde meydana gelen kutuplaşmanın seçimler sonrasında düzelmesi ve toplumsal birlikteliğin sağlanmasının önemine de vurgu yaptı.