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Tatar Hristiyanların Paskalya yortusunu kutladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Hristiyanların Paskalya yortusunu kutladı
Tatar Hristiyanların Paskalya yortusunu kutladı

İşte açıklama;

Ülkemizde yaşayan Protestan ve Katolik’ler ile bu inanca mensup Hristiyan aleminin Paskalya yortusunu en içten dileklerimle kutluyorum. Saygı ve hoşgörü temelinde, barış ve huzur içinde yaşanacak sağlıklı ve güzel günler temennisi ile kendilerini saygıyla selamlıyorum.

 

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