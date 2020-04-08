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Tatar: Hükümet 30 milyon TL’yi koronavirüs ile mücadeleye ayırdı

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Tatar: Hükümet 30 milyon TL’yi koronavirüs ile mücadeleye ayırdı
Tatar: Hükümet 30 milyon TL’yi koronavirüs ile mücadeleye ayırdı

Ülkedeki Koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler Sağlık Bakanlığı’nda düzenlen basın toplantısıyla paylaşıldı…

Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkanve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan yaşanan gelişmelerle ilgili bilgileri aktardı.

Başbakan Ersin Tatar ülkede ilk Koronavirüs vakasının tespit edildiği 9 Mart tarihi itibariyle hükümetin aldığı önlemlerin bu sürece verdiği önemi ortaya koyduğunu söyledi.

Bulaşmanın minimum seviyede tutulması ve yatay seyir haline gelebilmesinin halkın başarısı olduğunu ifade eden Tatar, halkın kurallara saygı duyarak ve dayanışma ruhuyla hareket ederek örnek bir davranış sergilediğini belirtti.

Tatar ‘Daha yapacak işler var. Bu hassasiyeti devam ettirmek durumundayız. Evde kalmaya devam edelim, mümkün olduğunca dışarıya çıkmayalım’ dedi.

Eğitim veya ziyaret amacıyla yurtdışında bulunan KKTC vatandaşlarını aileleri ile buluşturmanın hükümetin sorumluğu olduğunu kaydeden Tatar ‘Bu sorumluluk bilinciyle bine yakın vatandaşımızın otellerde konaklamalarını sağlamak suretiyle bu süreci atlatıyoruz’ ifadelerini kullandı.

Tatar, artık yurtdışından ülkeye girişleri bir süre durdurmak zorunda olduklarını da söyledi.

Tatar ‘Hem Bilim Kurulu hem de Koordinasyon Konseyi’nin önerileri ile birsüre uçakla yolcu gelmesine dur demek zorundayız. Bizim de bir kapasitemiz var. onların da anlayışını bekliyoruz. O yerlerde 14 veya 21 gün kalabilmek kolay değil ama bulaşmayı önlemek için Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerdiği bu kurallara uymak zorundadırlar. Bu önlemleri onların sağlığı için almak zorundayız’ değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Tatar, hükümetin, Koronavirüs mücadelesinde kullanılmak üzere 30 Milyon TL’lik kaynak ayırdığını da söyledi.

Tatar ‘Hükümet iç kaynaktan yarattığı 30 milyon TL’yi Koronavirüs ile mücadeleye ayırdı. Bu kaynak Sağlık Bakanlığı’nın eline sunuldu’ diye konuştu.

Sürecin atlatılmasıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi iç dinamikleriyle açılımlar gerçekleştirmeye başlayacağını ifade eden Tatar ‘Gerçek anlamda potansiyelimizi yakalayabilmek için anavatan Türkiye ile birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti’ne de biz gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ederim’ dedi.

Tatar, bu mücadelenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir devlet olarak pekişmesinin ve kendi halkına vereceği hizmetlerin bir habercisi olduğuna dikkati çekti.

Başbakan Tatar, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla tüm sağlık çalışanlarını da tebrik etti.

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