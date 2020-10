Tatar: ''Hükümet istifa etmedi''

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, Kanal T’de canlı yayına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DP ve HP’nin kararı ile ilgili Tatar, “ Federal temelde bir anlaşmanın umut vermediğini Kudret bey de söylüyor. Politikalarımızın büyük ölçüde örtüştüğünü görüyoruz. Demokrat Parti bana destek veriyor çünkü Kıbrıs konusu bağlamında milli politika bağlamında Türkiye ile olan ilişkiler bağlamında her türlü örtüşen bir politikamız var. herkesin kendine göre bir takım bu sürede değerlendirmeleri olacak ona göre sandığa gidip iradesini kullanacak” dedi.

Tatar, “ esas olan, önemli olan insanların sandığa gitmesidir. çünkü geçen pazar bildiğiniz üzere katılım yeterli değildir. tam anlamında iradenin yansıması için insanların sandığa gitmesi gerekiyor” diye konuştu.

Katılımın artmasını dileyen Başbakan Tatar, oy verme işlemi sırasında gerekli tedbirlerin de alınmakta olduğuna vurgu yaptı.

Tatar, “ Cumhurbaşkanı seçiliyor. İnsanlarımızın mutlaka sandıkla gitmesi lazım. Bu pazar 2. Turda irade ortaya çıkacak. önemli olan halkımızın sandığa gidip doğru kararı vermesidir doğru kararda kimdir bellidir” dedi.

Tatar, oy verme işlemi sırasında bazı vatandaşların mührü iki kez vurması nedeiyle oyların çoğunun geçerisiz sayıldığını hatırlattı.

Sayın Akıncı sayın Denktaş veya sayın Kudret bey ile kırgınlık oldu mu? Sorusuna da Tatar, “ Ben de kırgınlık yok. Ben ayrıntıya girmek istemiyorum partisel kararlar vardır sıkıntıya sokmak istemiyorum” yanıtı verdi.

Hükümetin istifa etmediğini yineleyen Tatar, bakanlık istifalarının kendisine gelmesi gerektiğini söyledi.

Kendisine yönelik ilginin her geçen gün arttığına işaret eden Tatar, “Her yerde bu coşkuyu, heyecanı görüyorum. O kadar spekülasyon, o kadar karışık bir hava var ki. Ersin Tatar 2. Tura kalmayacak dediler, birinci geldik. İnsanlarımız moral buldu. şimdi istikrarı savunan Ersin Tatar her yerde... bir umut doğdu... daha güzel bir gelecek umudu doğdu... dedi.

Tatar şöyle devam etti:

Benim kimseyle bir kavgam yok. Bir meselem yok. ben herkesle iyi geçinen bir insanım beni herkes tanır. Bana en sert eleştiriyi yapanlara dahi saygı ve hoşgörü duyarım. Demokrasiye inanırım. Demokratım. herkese saygılıyım. ben halkımı seven birisiyim. Halkımın her kesimine solcusu sağcısı bana düşman olana bana haksızlık yapanla herkesle iyi ilişkiler içerisinde oldum ve bütün halk beni tanır eğer. ellerini vicdanlarına koyarlarsa Ersin Tatar’ın herkesle iyi olduğunu herkese hoşgörü gösterdiğini her türlü haksızlığa uğramasına rağmen kabul etmiş ve bugünlere gelmiş bir insanım. Halk takdirini kullanacak. eğer gerçekten herkese kucak açan, bu ülkede istikrarı, Türkiye ile olan ilişkileri savunacak, Dünyaya sesimizi en iyi şekilde duyuracak bir siyaset adamı olduğuma inanırım. B

Her geçen gün halkın büyük kesimleri de bunu görüyor. çok mutluyum. gerçekten kazanacağım belli olmuştur diye düşünüyorum

Türkiye ile ilişkiler konusunda da Tatar, “ Türkiye ile kavga ederek hiçbir şey çözemezsiniz. Kıbrıs eski Kıbrıs değil. Doğu Akdeniz var petrol var gaz var hidrokarbon var bütün bunların içerisinde bu kadar değişik ülkelerin burada pozisyon almak gayretleri var. Rumlarla federasyon adı aTürkiye'nin buradan gitmesini hiç kimse bekleyemez. Bu kabul görmez. Yeni perspektifte bakmak lazım. sayın Erdoğan yine Fatih sondaj gemisine gidiyor yeni buluşlar var. bugün yine Karadeniz'de olduğu gibi doğu Akdeniz'de de yakın gelecekte doğalgaz bulunacaktır” yanıtı verdi.

Tatar, “Üniter bir yapı Türkiye'nin buradan zaman içerisinde gitmesini gerektirmektedir. özellikle Avrupa birliği içerisinde... dolayısıyla Bizim pozisyonumuz yan yana yaşayan iki devlet işbirliği olabilir. Zaman zaman konfederasyona dönebilir ki ta başından beri bu ifade edilmektedir. Ama günün sonunda Kıbrıs Türk halkı kuzeyde kendi kendini yönetecek Türkiye ile de bağlantısı olacak bunun başka yolu yoktur. Kıbrıs Türk halkı burada Türkiye'nin garantörlüğünü devamını istiyor aynı zamanda da yan yana yaşayan iki devlet istiyor” dedi.

Türkiye ile ilişkilerin bir de mali boyutu olduğuna işaret eden Tatar, “Sağlık , giderlerinin artması bütçe açığını doğuruyor. bütçe açığının ortadan kalkması için kaynak bulmak gerekiyor. kaynakla tabi nereden bulunacak Türkiye ile konuşacaksınız. Türkiye ile önümüzdeki süreçte ne gibi katkılar yapılacak bunları somutlaştırmak lazım” Dedi

Akıncı’nın bazı söylemlerinin maalesef Türkiye ile ilişkiyi gerdiğini, hiç gereksiz bir takım söylem ve açıklamaların ilişkileri gerdiğini kaydeden Tatar, bu durumun 80 milyona yayıldığını ifad etti.

Tatar, “ Sadece hükümetler arası makamlar arası bir tartışmanın ötesinde halka yansıyor. gazetelerde sosyal medya televizyonlarda bütün bunlar konuşuluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bunu söyledi Türkiye'ye böyle suçlama yaptı gibi konular Türkiye'de konuşuluyor. Kıbrıs Türk halkı için iyi olmadı çünkü bizim önemli ilişkilerimiz Türkiye ile kültürel ekonomik siyasi turizm yükseköğrenim bağlamında bütün ilişkilerimiz iki halkın birbirine yakın olması birbiriyle her zaman kenetlenmiş olması çok önemliydi” şeklinde konuştu.

Tatar, “ Benim cumhurbaşkanı olmam durumunda Türkiye halkı da buraya farklı bakacak çok daha olumlu çok daha güzel ilişkilerle buranın faydasına olacak diye düşünmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkı ekonomisi kültür sosyal hayatı için her türlü faaliyetimiz için daha iyi ilişkiler geliştirebileceğime inanmaktayım” dedi.

Sayın Akıncı’nın propagandasında bağnazlığa oy vermeyin bana oy verin diyor siz bağnaz mısınız? Sorusuna da Tatar, “Halk bunları yemez. Bu gerginliğin, bu çatışmanın bize faydası yok” yanıtı verdi.

Tatar, “ Sayın AKINCI hep spekülatif ve bana zarar vermek için bir Cumhurbaşkanı olarak çıkıp halkın gözünün içine baka baka bazı şeyler söylüyor. Bir kere ben bunu kabul etmiyorum. Türkiye'ye de bu kadar laf atma bambaşka bir şey böyle. bir şey daha önce hiç görülmedi gerçekten çok üzülüyorum. bu artık mantık ve normal bir şeyi aşmış durumda. seviyenin bu kadar aşağılara çekilmesi... Türkiye'ye haksızlık yapılıyor ve bu kabul görmez ve bu ilişkilere büyük zarar görüyor. Zarar görecek olan halktır ve devlettir” dedi.

Kıbrıs Konusunda da Akıncı’nın siyasetinin çöktüğünü hatırlatan Tatar, “Crans Montana’da yaşananlar oldu ben bu işten vazgeçtim dedi. Bu neslin son şansıydı dedi. Türkiye'ye bu kadar yüklenmesi Türkiye'yi bu kadar suçlaması dünyanın her türlü olayı takip ettiği bir ortamda bu halka çok yazık ediyor halk buradan çok zarar görüyor diye düşünüyorum. Bir Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne dünyanın gözü önünde suçluyor böyle bir şey olabilir mi kimse bunu kabul etmez” şeklinde konuştu.