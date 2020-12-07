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Tatar, hükümet kurma görevini Ersan Saner’e verdi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Başkan Vekili Ersan Saner’i kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Ersan Saner’e verdi.
Tatar, hükümet kurma görevini Ersan Saner’e verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Başkan Vekili Ersan Saner’i kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Ersan Saner’e verdi.

Ersan Saner hükümeti kurma görevini aldıktan sonra basına açıklamada bulundu.

Saner, ikinci kez hükümeti kurma görevini aldıklarını belirterek, daha önce partilerle temaslar yaptıklarını ve kimin ne istediğini bildiklerini söyledi.

Hükümetin kurulması ve icraatın yapılmasını istediklerini anlatan Saner, "Bir sivil toplum örgütü başkanı daha önce kimse hükümet kurmak istemez diye açıklama yaptı. Biz sürdürülebilir bir hükümet kurmak istediğimizi açıkladık" dedi.

Azınlık hükümeti kurulması yönünde çalışmaların sürdüğünü aktaran Saner, "Saat 17:00’da 3 parti olarak resmi toplantı yapacağız. Dün akşam YDP ve DP ile görüştük bugün görüşmelere devam edeceğiz" diye konuştu.

Saner, Halkın Partisinde bugün yaşanan istifalarla ilgilerinin olmadığını anlattı.

Nisap ve güvenoyu ile ilgili konuşan Saner, "Daha önce bir parti, meclis iç tüzük değişiklik önerisi vermişti. Nisabın sağlanması içindi. Nisabın sağlanması konusunda sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Hükümeti oluşturduktan diğer partilerin değerlendirmesi sonucu güvenoyu alıp almayacağımızı göreceğiz "ifadelerini kullandı.

Hükümet kurma çalışmalarında görev alan UBP ve CTP'nin gerçekleştirdiği iki turun sonuçsuz kaldığına vurgu yapan Saner, "Bütçenin geçirilmesi lazım. Bütçe açığı ortadadır. Meclisten geçmesi gereken tüzükler var. Hükümet kurulmalı diğer partiler de destek vermeli" dedi.

Hükümet kurma adına her türlü kararlılığı ve çabayı göstereceklerini anlatan Saner, "Kaybedeceğimiz zamanız yoktur" diye konuştu.

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