Tatar hükümet kurma görevini Sucuoğlu'na verdi...
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na hükümeti kurma görevini verdi. Tatar ve Sucuoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme sonunda açıklama yapması bekleniyor.
Tatar hükümet kurma görevini Sucuoğlu'na verdi...
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na hükümeti kurma görevini verdi. Tatar ve Sucuoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme sonunda açıklama yapması bekleniyor.
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