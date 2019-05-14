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Tatar: “Hükümet modeli UBP-CTP veya UBP-HP şeklinde olabilir"

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UBP Genel Başkanı Ersin Tatar BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına katılarak açıklamada bulundu.
Tatar: “Hükümet modeli UBP-CTP veya UBP-HP şeklinde olabilir"

İşte Tatar’ın açıklamaları:

“Hükümet modeli UBP-CTP veya UBP-HP şeklinde olabilir. Ama tabi ki karşılıklı pazarlıklar da önemlidir. Herkes sorumluluğunun bilinci içerisinde olmalı ve ona göre davranmalıdır.

Bu hükümet boşluğunun çok uzun gitmemesi gerek. Biran evvel hükümetin işbaşı yapması gerek. O bakımdan bu işi karşılıklı anlayış çerçevesinde biran evvel çözmek lazım.Bizim de belli kriterlerimiz vardır. Öyle şartlı şurtlu şeylere gelmeyiz.Herhangi bir senaryonun da parçası değiliz..

Fazla koalisyon ortaklı bir hükümetin günün sonunda başarılı olamadığını gördük. Dolayısıyla iki partili koalisyona daha fazla sıcak bakmak lazım.

İdeolojisi ile, ekonomik politikaları ile her türlü yaklaşımlarıyla bütün bunların bir noktada uyuşması lazım. Hükümet programı, uygulanması eğer bunlar yazıldığı gibi uygulanmazsa o zaman inandırıcılığımız kalmaz. Dolayısıyla o noktada konuşmak ve tartışmak lazım. CTP ile de görüşülecek ve bakalım hangi noktadayız, onlar hangi noktadadır.

Ekonomik politikaları iyice tartışmak gerek ve uyum lazım. Kıbrıs politikası benim için önemlidir. UBP’nin duruşu önemlidir. Şimdi baktığımızda bu 4’lü hükümete ne dediler bizim Kıbrıs politikası ile ilgili görüşümüz yoktur. O çok büyük bir zaafiyet oluşturdu diye düşünüyorum.

Dolayısıyla CTP ile de görüşürken asgari müştereklerde nasıl buluşabilir bu da konuşulacak. Günün sonunda hükümetin bir politikası olacak ve ondan sonra meseleyi Halkın Partisi ile de ele alıp bir şeklin ortaya çıkması için azami derecede gayret gösterilecektir. Onun dışında bir şart söz konusu olamaz. Ne başkalarının bize ne bizim başkalarına. Yani günün sonunda her partinin kendi duruşu vardır. Kendi politikaları vardır. Dediğim gibi ekonomi ve Kıbrıs politikalarında bize yakın duran bir parti ile veya anlaştığımız bir parti ile daha ileriye gitmekte fayda vardır diye düşünüyorum.

Eğer bu partiler anlaşamazsa erken seçimden ziyade bir seçim hükümetine ihtiyaç var. Bilahare seçime gidilmesi lazım.Bugün düğmeye bazsanız o seçime 4 ay sonra girebilirsiniz. İnşallah öyle bir noktaya gelinmez. Ama ülkenin menfaatleri söz konusuysa şuanda bu hükümet boşluğunun giderilmesi ve bilhare bir hükümetin iş başında olması gerekmektedir.Önümüze bakıp, bu süreci iyi yönetmemiz lazım”

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