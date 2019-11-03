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Tatar: Hükümet olarak üzerinde en fazla durduğumuz konulardan biri yol güvenliği

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Başbakan Ersin Tatar, şahsen ve hükümet olarak üzerinde en fazla durdukları konulardan birinin yol güvenliğini artırmak trafikteki sıkıntıları gidermek olduğunu vurguladı.
Tatar: Hükümet olarak üzerinde en fazla durduğumuz konulardan biri yol güvenliği

Başbakan Ersin Tatar, şahsen ve hükümet olarak üzerinde en fazla durdukları konulardan birinin yol güvenliğini artırmak trafikteki sıkıntıları gidermek olduğunu vurguladı.

“Türkiye-KKTC 2019 kısa dönem İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü 20 Temmuz’da imzalanmış ve yollarımız dahil bazı altyapı yatırım ve harcamaları başlamış bulunmaktadır” diyen Tatar, şimdilerde de 2020 yılı bütçesinin Meclise sunulması ile 2020-22 dönemi protokol görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Başbakan Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Hedefimiz alt yapı sorunlarını aşmış, yaşam kalitesi yüksek bir KKTC’dir. Bu bağlamda, yol güvenliği ile trafikteki sıkıntıları giderilmesi hedeflerimiz arasında önemli yer tutmaktadır. 

Güzelyurt- Lefke yolu bitirilecektir. Alsancak- Lapta yolu duble gidiş-dönüş olarak çevre yoluna bağlanacaktır. Değirmenlik- Girne yolu duble gidiş olarak halkımızın hizmetine girecektir. Lefkoşa çevre yolu artık açılacaktır. İskele’den Karpaz’a uzanan yol tamamlanacaktır.Yollarımıza ek olarak gereken yerlere yonca ve dönel kavşaklar yapılacak, koruganlar konulacak, aydınlatmalar gerçekleştirilecektir. Tüm bunlar vizyonumuz içindedir ve bunları yapmayı görev sayıyoruz ama trafik kazalarını önlemek için sadece bunlar yetmez.

Trafikte sağlıklı seyahat etmek için , eğitim ve kültürümüzü yükseltmek , ehliyet verme sürecimizi çağdaşlaştırmak, yasalarımızı yeniden düzenlemek ve en önemlisi var olan kurallara uymak zorundayız.”

İlgili Bakanlar ve  Polis Genel Müdürlüğü ile  sürekli  trafik sorunlarını ele aldığını ve almaya devam edeceğini söyleyen Ersin Tatar, “İnanıyorum ki, halk, tüm ilgililer ve hükümet birlikte çalışırsak, artan öğrenci, turist ve yurt dışından gelen çalışanların getirdiği ek  yüke rağmen sorunlarımızı çok büyük ölçüde geride bırakacağız.  15 Kasım’da 36. Yılını kutlayacağımız KKTC ‘yi daha iyi yönetmek hepimizin görevidir. Ancak eleştiriler de gerçekçi olmalıdır.” Dedi.

Ülkede toptan bir çabaya ve zihniyet değişimine ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Başbakan Ersin Tatar, her şeyi sadece devlete, hükümete bağlamak ve devletten, hükümetten beklemenin doğru olmayacağını da bildirdi.

“Devletimiz, halkımız, sivil toplum kuruluşlarımız, medyamız birlikte çalışırsak bir evrim yaşamamız mümkündür” diyen Tatar, “Bu vesile ile bir kez daha trafik kazalarında yaşamını yitirmiş kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaslı aileleri ve hakkımıza başsağlığı diliyorum.” İfadesini kullandı.

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