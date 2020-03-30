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Tatar: Hükümet salgına karşı başarılı

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Başbakan Ersin Tatar, Covid 19 virüsünün bir Alman turistte görülmesinin üzerinden 21 gün geçtiğine dikkati çekti ve hükümetle Kıbrıs Türk halkının salgına karşı o günden bu yana verilen mücadelede başarılı olduğunu vurguladı.
Tatar: Hükümet salgına karşı başarılı

Başbakan Ersin Tatar, Covid 19 virüsünün bir Alman turistte görülmesinin üzerinden 21 gün geçtiğine dikkati çekti ve hükümetle Kıbrıs Türk halkının salgına karşı o günden bu yana verilen mücadelede başarılı olduğunu vurguladı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki günlerin, salgının en az sıkıntı ile atlatılması bakımından en az yaşananlar kadar önemli olduğuna işaret eden Başbakan Tatar, “Hükümetimiz, tüm senaryolara ve önümüze çıkacaklara karşı planlarını yapmış, çalışmalarını devam ettirmektedir. Halkımız evde kalarak, uyarıları dikkate alarak bize yardımcı olmaktadır. Dileğimiz ve çabamız bu olağan dışı süreci bir an önce en az sıkıntı ile geride bırakmaktır” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün 29.03.2020 tarihli açıklamasında, 575 bin 444 kişinin virüsle enfekte olduğu ve 26 bin 654 kişinin öldüğü (ölüm oranı % 4.63) rapor edilmiştir.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın 28.03.2020 tarihli verilerine göre, ülkemizde tedavisi devam eden kişi sayısı toplamı 34’dür. Bunların bölgelere göre dağılımı İskele/Karpaz 13, Lefkoşa 9, Lapta 4, Gazimağusa 3, Beyarmudu 3, Girne 2 şeklindedir. Tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Alman vatandaşı sayısı ise 29’dur. 1 Alman vatandaşı ise hayatını kaybetmiştir.

Covid-19 salgınının Dünya’da görülmeye başlandığı ilk günden itibaren hükümetimiz ülkemizde de bu salgının görülebilmesi ihtimaline karşın salgını titizlikle incelemiş ve gerekli çalışmaları başlatmıştır.

9 Mart 2020’de ilk vakanın ülkemizde görülmesinden bu güne 1715 kişi devletimizin belirlediği tesislerde karantina altına alınmış; bunlardan 849 üçüncü ülke vatandaşı, 24 ve 25 Mart 2020 tarihlerinde karantina sürelerini doldurduktan sonra ülkelerine sağlıklı ve mutlu olarak gönderilmiştir.

Önümüzdeki haftadan başlamak üzere karantina süreleri dolan KKTC ve TC vatandaşlarımıza gerekli kontroller yapıldıktan sonra karantinadan çıkartılarak evlerine gönderilecektir.

Dünya’daki salgının genel seyrine bakıldığında hükümetimizin salgınla mücadele konusunda bilimsel gerçeklere uygun olarak zamanında aldığı tedbirlerin ne kadar doğru olduğu görülmektedir.

Sağlık Bakanlığı’mızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda ülkemizde corona virüs pozitif çıkan kişilerin büyük bir bölümünün; karantina veya gözetim altındaki virüsü taşıyan kişilerle sıkı temas halinde olanlar veya bu kişilerin aile bireyleri olduğu yönündedir.

Bu nedenle Başbakanınız olarak kısmi sokağa çıkma yasağı süresince evde kalmanızı, zorunlu evden çıkışlarda tek olarak çıkmanızı ve sosyal mesafenizi korumanızı rica ediyorum.

Karantina süresi dolan ve evlerine dönecek insanlarımızın evlerine döndükten sonra hükümetimizin aldığı kararlara uymasını da bilhassa rica ediyorum.”

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