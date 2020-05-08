Tatar: Hükümet üzerine düşeni yapıyor!

Engin Halkseven başkanlığındaki Patates Üreticileri Birliği, Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Engin Halkseven, patates üreticileri olarak yaşanan süreçte istikrarlı durulduğu için hükümete ve Başbakan Tatar’a teşekkür etti.

Patates üreticilerinin Koronavirüsten dolayı büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu ve 5-6 bin ton civarında ürün fazlalıkları bulunduğunu kaydeden Halkseven, buna pazar bulunması taleplerini Başbakan Tatar’a iletti.

Paketlemenin fason işçiliği talebinde de bulunan Halkseven, yurt dışına gidecek olan patatesin fason işçiliğinin yapılması halinde üreticinin faydasına olacağını kaydetti.

Sanayi tipi patatesin yaklaşık iki bin ton üretimi olacağını belirten Halkseven, bunun Toprak Ürünleri Kurumu’nda korunması ile ilgili de talepleri olduğunu söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da olağanüstü bir durumdan geçildiğini belirterek, sorunların çözümü için hükümetin kendine düşen görevi yerine getireceğini kaydetti.

Piyasada arz ve talep dengelerinin önemli olduğunu, şu anda turizmin durduğunu, Güney Kıbrıs ile ticaretin bulunmadığını belirten Tatar, daha önceki dönemlerde bir kısım patatesin güneye satıldığını ancak kapılar kapalı olduğu için bunun da yapılamadığını söyledi.

Tatar, “yavaş yavaş normalleşmeye giriyoruz. Kendi içimizde bunu nasıl yönetebiliriz bunun çalışmaları Tarım Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Türkiye ile de bir temas var.Süt ürünlerinde bir takım gelişmeler oldu. Şimdi patates ile ilgili olarak da bir çalışma olduğunu biliyorum. Biraz da arz talep dengesine bağlı olarak fiyat mekanizmasının çalışması lazım. Sizin de giderleriniz vardır yapılan emeğin bir karşılığı vardır. Fiyatın da bir yerde tabi ki makul olması lazım” dedi.

Normalleşme süreci başladığı zaman dengelerin kendi içinde bir noktaya geleceği düşüncesinde olduğunu da kaydeden Başbakan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde krizin iyi yönetildiğini ifade etti.

Tatar, “Sağlığımızı koruyabildik, bundan sonra ekonomik toparlanma içerisinde çeşitli sektörlerde aldığımız tedbirlerle yaptığımız çalışmalarla ekonomimizi bir yere taşıyacağız. Taşıdığımız noktada bir rahatlama olacaktır, ama şu anda bir sıkıntı olduğunu biliyorum. Önerilerinizi değerlendirdirip çıkış yolları bulmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.