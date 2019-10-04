Tatar: “Hükümetimiz döneminde önemli adımlar atılmakta”

Başbakan Ersin Tatar, hükümetleri döneminde mali piyasalarda istikrarın sağlanması, denetimlerin artması ve daha kontrollü bir mali yapının oluşması için önemli adımların atılmakta olduğunu iddia etti.

Başbakan Tatar, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nu kabul ederek bir süre görüştü.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Olgun Önal başkanlığındaki Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, sektörün yaşamakta olduğu sıkıntıları anlatarak, çözüm yolları konusunda devletin desteğini talep etti.

Başbakan Ersin Tatar da, yaptığı konuşmada, ülkede 30 milyarı aşkın mevduat hacmi yanında 22 milyar civarında kredi borcu bulunduğuna dikkati çekerek, mevduat miktarında reel olarak bir artış olduğunun, böylesine büyük bir işlem hacmine sahip bankaların ülke ekonomisi için çok büyük bir görev ifa etmekte olduklarının altını çizdi.

Böylesine büyük bir hacimle işlem yapan ve büyük bir sorumlulukla görev ifa eden bankaların Hükümetle iyi ilişkiler içinde bulunmasının ekonominin çarklarının sağlıklı dönmesi için büyük bir gereklilik olduğuna vurgu yapan Başbakan Tatar, “çarkların sağlıklı dönmesi ülke ekonomisine de büyük ivme kazandıracaktır. Bankalar vatandaşın tasarruflarının koruyucularıdırlar” dedi.

“KREDİ VERİRKEN…”

Başbakan, kredi verirken geri dönüşü olabilecek rasyonel yatırımlara verilmesinin önemini vurgulayarak, bunun piyasalara da istikrar sağlanmasına katkı yapacağını kaydetti.

Dövizde yaşanan düşüşle piyasalarda da istikrarın sağlandığını belirtip, bankalar nezdinde de sağlanan bu istikrardan halkın en iyi şekilde yararlanması ve döviz düşüşüyle birlikte bundan daha iyi istifade etmesi yönünde banklardan çalışma yapmasını isteyen Tatar, şöyle konuştu:

“Faizler artık 20’lerin altına düşmüştür. Esnek faiz politikalarıyla vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlanması hem vatandaşlarımızı rahatlatıp, hem de piyasaya canlılık getirirken ekonomimize de artı değer olarak yansıyacaktır.”

Başbakan Tatar, bankaların da bu konuda uğraş içinde olduklarını ve bunun vatandaşa yansıtıldığının teyidini duymaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

“SAĞLIKLI REKABET ORTAMI…”

Başbakan Tatar, bankaların sağlıklı rekabet içinde olmasının büyük önemi bulunduğunun altını çizerek, “ülkede bu sağlıklı rekabet ortamını görmek bizi mutlu etmektedir. Çünkü onların güzel rekabeti hem halkımıza hem ülkemize olumlu yansımaktadır” dedi.

Ülkede 212 köy kooperatifinin bulunduğuna dikkat çeken Başbakan, KKTC Merkez Bankası ile KKTC Kooperatif Şirketler Mukayyitliği arasında İşbirliği, Denetim ve Bilgi Paylaşımı Protokolünün bugün imzalandığını hatırlatarak, mevcut hükümet döneminde mali piyasalarda istikrarın sağlanması, denetimlerin artması ve daha kontrollü bir mali yapının oluşması için önemli adımların atılmakta olduğunu öne sürdü

“CİDDİ DENETİM…”



Geçen hafta Maliye Bakanlığı ile Kooperatif Merkez Bankası arasında mali piyasaların rahatlaması ve daha sağlıklı gelişebilmesi için bir protokol imzalandığına da işaret eden Başbakan Tatar, bu protokollerle piyasaların denetim altına alınması ve daha sağlıklı bir ortamın oluşması için şu anda aktif olan kooperatiflerin verdiği kredilerin ve topladığı mevduatların en iyi şekilde düzenli ve sağlıklı denetlenmesinin sağlanacağını kaydederek, “Halkın parasını toplayan müesseselerin ciddi bir denetim altında olması gerekir. Bu tasarrufu koruma, mali sistemin bir gereği ve görevidir” dedi.

Maliye Bakanlığının yapmış olduğu bu iki protokolün devrim niteliğinde olduğuna işaret eden Başbakan, “Hükümetin bu kadar kısa zaman diliminde böylesi güç ve yıllardır çözülemeyen bir soruna çözüm üretmesi çok büyük bir adımdır” şeklinde konuştu.