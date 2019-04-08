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Tatar: "Hükümetin görevi sadece maaş ödemek değildir, bir bütün olarak ekonomiyi yönetmelisiniz"

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Tatar: "Hükümetin görevi sadece maaş ödemek değildir, bir bütün olarak ekonomiyi yönetmelisiniz"
Tatar: "Hükümetin görevi sadece maaş ödemek değildir, bir bütün olarak ekonomiyi yönetmelisiniz"

Ana muhalefet UBP Başkanı Ersin Tatar, Meclis'teki konuşmasında, ekonomik protokolün gündemdeki yerini koruduğuna işaret ederek, bu konuda hükümetin şeffaf olması gerektiğini kaydetti.

2019-2021’i kapsayacak protokolün Eylül 2018’de imzalanması gerektiğini ifade eden Tatar, gecikmeye neden olan ‘Türkiye’deki sistem değişikliğinin’ gösterildiğini belirtti.

Tatar, “Anlaşıldığı kadarıyla metin üzerinde tartışmalar devam ediyor. Hazır bir metin olmadığına göre ne gün imzalanacağı belirsizdir” dedi.

Halkın içinde bulunduğu sıkıntılara da değinen Tatar, ihalelerin açılamaz noktaya geldiğini, ülke ekonomisinin öngörülebilir durumdan çıktığını ve ekonominin daralmasıyla kriz ortamının büyüdüğünü ifade etti.

Hükümetin görevinin sadece maaş ödemek olmadığını, bir bütün olarak ekonomiyi yönetmek durumunda olunduğunu kaydeden Tatar, Emrullah Turanlı’dan yapılan “borçlanma” konusunda açıklama beklediklerini söyledi.

“Türkiye’deki seçimlerin arkasına saklanılamayacağını” söyleyen Tatar sorularına cevap beklediğini kaydetti.

Bunun üzerine Başbakan Erhürman, "daha önce defalarca bu soruya cevap verildiğini" söyledi.

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