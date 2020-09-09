Tatar: İç bulaş ‘aldı başını gidiyor’ gibi bir durum yok

Başbakan Ersin Tatar, artan Covid-19 vakalarıyla ilgili durumun abartıldığını belirterek, “Şu an infial yaratılacak bir durum kanaatimce yoktur” dedi.

Kanal T’de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Ersin Tatar, toplumun her yerinde iç bulaşın ‘aldı başını gidiyor’ gibi bir durumun olmadığını belirterek, otoritenin dinlenmesi gerektiğini kaydetti.

Hükümet aldığı kararlarda kurullara danıştığını dile getiren Tatar, “Onlardan gelen tavsiyelerle bu iş yürütülmüştür” ifadelerini kullandı.

1 Temmuz’dan itibaren KKTC’ye girişlerde her gün 2 binden fazla test yapıldığını kaydeden Tatar, “Hep Türkiye’den gelenlerden bahsediyoruz ama her gün 1500 kişi Güney Kıbrıs’a gidip geldi. Nereden neyin geldiğini bilmemizde fayda vardır” dedi.

Ekonomini gidişatı için 1 Temmuz’da yapılan açılımın gerekli olduğuna vurgu yapan Tatar, “Casinoları değil turizmi kalkındırmak için bu açılımı yaptık” diye konuştu.