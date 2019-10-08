  • BIST 101.859
  • Altın 280,966
  • Dolar 5,8241
  • Euro 6,3793
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Tatar: " İddia ediyorum başka partilerde de beni çok sevenler var. Kimseyle gerginliğim olmaz, benim anlayışım budur”

» »
"C'MON ERS'ü ben gündeme getirdim"
Tatar: " İddia ediyorum başka partilerde de beni çok sevenler var. Kimseyle gerginliğim olmaz, benim anlayışım budur”

Kürsüye çıkan Başbakan Tatar “Kimseye ne hakaret ettim ne alay ettim ne de bel altı vurdum” diyerek bazı söylemlerinin başka yerlere çekildiğini ancak yaptıkları işlerin ortada olduğunu dile getirdi.

Meselelerin medeni şekilde halli için ülkedeki refahın artması için çalıştıklarını dile getiren Tatar, dürüst, şeffaf ve memleket aşkı ile hareket ettiğini anlattı.

Kıbrıs konusunda, federal temelli bir çözüm arayışında olmakta bir umut görmediklerini dile getiren Tatar bu nedenle alternatif fikirlere değinildiğini kaydetti.

Demokrasinin ve düşünce özgürlüğünün alternatif düşünceleri gündeme getirebilmeyi gerektirdiğini kaydeden Başbakan Tatar, farklı şekillerde düşünmenin doğal olduğunu anlattı.

Tatar, sorunların çözülmesi, ekonominin büyümesi gerektiğini dile getirdi.

Bazı konuların gerekirse bazen spor kulüplerinde yumuşatılarak halka anlatılması gerektiğini dile getiren Ersin Tatar, yeri geldiğinde gergin havayı yumuşatmak için espri de yapılması gerektiğini anlattı.

“Come on Ers”ü kendisinin dile getirdiğini anımsatan Başbakan Tatar, “Sen bunu buraya taşıyarak benim reklamımı yapıyorsun. Gülümsetiyorum, yumuşatıyorum, kendimi kabul ettiriyorum ben. İddia ediyorum başka partilerde de beni çok sevenler var. Kimseyle gerginliğim olmaz, benim anlayışım budur” dedi.

“Detaylı, ayrıntılı, doyurucu konuşmalar da yapılıyor. Lütfen bizim hakkımızı yemeyin” diyen Başbakan Tatar, doğru bir iş yapılacaksa hep birlikte çalışmak gerektiğini dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli: “Reform niteliğinde otomasyon sistemini hayata geçireceğiz”08 Ekim 2019 Salı 16:34
  • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na Maliye’den 9 proje için 10.6 milyon TL’lik kaynak08 Ekim 2019 Salı 16:33
  • Meclis’te toplu taşımacılık tartışıldı08 Ekim 2019 Salı 16:30
  • Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu 5. dönem eğitim çalışmalarına Marksist Felsefe dersi ile başladı08 Ekim 2019 Salı 16:25
  • Çavuşoğlu: “Yüksek Öğrenim Dairesi’ni Müsteşarlığa çevirme yönünde çalışma yapıyoruz”08 Ekim 2019 Salı 14:54
  • Ara bölgede kayıp şahıslar atölye çalışması yapılacak08 Ekim 2019 Salı 14:48
  • KTÖS’ten Atakan’a eleştiri: Devletin araç ruhsatlarından 82 milyon alacağı var08 Ekim 2019 Salı 14:35
  • Amcaoğlu: “Mahalli gelirlerimizden yollarımız için 40 milyon tl kaynak yarattık”08 Ekim 2019 Salı 13:46
  • Amcaoğlu: “Mahalli gelirlerimizden yollarımız için 40 milyon tl kaynak yarattık”08 Ekim 2019 Salı 13:46
  • Hasipoğlu: “Rum tarafının doğrudan ticaret tüzüğünü engellemeye çalışması anlaşma isteyen bir mantığın ürünü olamaz”08 Ekim 2019 Salı 13:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti