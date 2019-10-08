Tatar: " İddia ediyorum başka partilerde de beni çok sevenler var. Kimseyle gerginliğim olmaz, benim anlayışım budur”

Kürsüye çıkan Başbakan Tatar “Kimseye ne hakaret ettim ne alay ettim ne de bel altı vurdum” diyerek bazı söylemlerinin başka yerlere çekildiğini ancak yaptıkları işlerin ortada olduğunu dile getirdi.

Meselelerin medeni şekilde halli için ülkedeki refahın artması için çalıştıklarını dile getiren Tatar, dürüst, şeffaf ve memleket aşkı ile hareket ettiğini anlattı.

Kıbrıs konusunda, federal temelli bir çözüm arayışında olmakta bir umut görmediklerini dile getiren Tatar bu nedenle alternatif fikirlere değinildiğini kaydetti.

Demokrasinin ve düşünce özgürlüğünün alternatif düşünceleri gündeme getirebilmeyi gerektirdiğini kaydeden Başbakan Tatar, farklı şekillerde düşünmenin doğal olduğunu anlattı.

Tatar, sorunların çözülmesi, ekonominin büyümesi gerektiğini dile getirdi.

Bazı konuların gerekirse bazen spor kulüplerinde yumuşatılarak halka anlatılması gerektiğini dile getiren Ersin Tatar, yeri geldiğinde gergin havayı yumuşatmak için espri de yapılması gerektiğini anlattı.

“Come on Ers”ü kendisinin dile getirdiğini anımsatan Başbakan Tatar, “Sen bunu buraya taşıyarak benim reklamımı yapıyorsun. Gülümsetiyorum, yumuşatıyorum, kendimi kabul ettiriyorum ben. İddia ediyorum başka partilerde de beni çok sevenler var. Kimseyle gerginliğim olmaz, benim anlayışım budur” dedi.

“Detaylı, ayrıntılı, doyurucu konuşmalar da yapılıyor. Lütfen bizim hakkımızı yemeyin” diyen Başbakan Tatar, doğru bir iş yapılacaksa hep birlikte çalışmak gerektiğini dile getirdi.