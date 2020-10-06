Tatar iddiasını mutlaka kanıtlamalıdır!..

Cumhurbaşkanlığı seçimi 90+ya yaklaştıkça son dakika golünü atmak için adaylar olanca heyecanı ile uğraş veriyor. Düne kadar binini bir paraya satın aldığımız anketler, yayınlarında son düzlükteki ilk dört, bilemedin ilk beşi yayınlarkan, ipi göğüslemesi muhtemel ilk iki adayın hangisinin foto finiş ile ipi göğüsleyeceğini de dile getirmekten çekinmedi. İlk turda bu yarışın bitmeyeceği kesinlik kazanırken, gözler ilk ikinin kim olacağına çevrildi.

Halk olarak, ucuz insanların üstüne kuracağımız hayallerin bizlere pahalıya patlamaması ve buz gibi hayallerimiz ile şekerden evler vaat edenlerin, sonrasında yağdıracakları yağmur ile buzdan hayallerimizi suya, şekerden evlerimizi de akideye döndürmemesi için pür dikkat seçim yarışına odaklandık.

Tabi odaklanma noktamızın gündeminde müdahaleler vardı. Geçtiğimiz akşam, canlı bağlantı kurarak, Fransa, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine görüntülü yayın yapan, Essex Türk Radyosuna konuk oldum. Tabi sorulara arasında, seçimlere müdahale varmı sorusu da vardı. Essex Radyoda belirttiğim gibi evet vardır dedim. Orada dedim burada da söylerim. Zaten, 8 gazete değil, üstüne üstlük Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın parti başkanlığını yaptığı,UBP’nin gazetesi, Güneş'’e sür manşetten müdahale vardır diye yazdı.

Peki müdahale salt Türkiye tarafından mı yapılıyor derseniz, kanaatime göre bende hayır derim. Einstein’ın önyargıları yok etmek, atomu parçalamaktan zordur sözünden hareket edersek, zorda olsa bazı ön yargıları yok etmemiz gerekir kanaatindeyim. Örneğin, bazı ön yargılardan kurtularak, KKTC diye isimlendirdiğimiz coğrafyada, gerek Kıbrıs adası etrafındaki doğal zenginlikler, gerekse, stratejik önemi nedeniyle, dış güçler ve onlara bağlı istihbarat elemanlarının da birçok nedenden dolayı müdahalelerde bulunduklarını kabul etmeliyiz.

KKTC’de son günlerde gündemden düşmeyen müdahaleler ile ilgili iddialar yeni bir boyut kazandı. Lord Palace Otel’de çekilen fotoğraflar sonrasında, seçimlere müdahale ediliyor iddiası gündemden düşmezken, bukez KKTC Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar tarafından önemli bir iddia ortaya atıldı. Tatar, dış güçlere ait istihbarat güçlerinin, KKTC’de faaliyet göstererek, müdahalelerde bulunduğunu ve bunların belirlendiğini öne sürdü.

Ersin Tatar ile eskiden beri bir dostluğumuz var. Yenicami’yi o başkan, ben antrenör olarak, 27 yıl sonra kupa şampiyonu etmişliğimiz var. Bir başka deyişle futbolda kader birliğimiz var. Boş iddialarda bulunduğunu bu uzun süren dostluğumuz esnasında hiç görmedim. Böyle bir iddiada bulunmuşsa, bir başbakan olarak mutlak surette elinde bazı veriler mevcuttur diye düşünenlerdenim. Elindeki mevcut bilgiler ile dış güçlerin faaliyetlerini mutlaka deşifre etmeli ve ipliklerini pazara çıkartmalıdır.

KKTC’de üst kuran ve batmayan uçak gemisi olarak nitelendirilen, Kıbrıs’ta, dış güçlerin istihbarat örgütlerinin, çeşitli istihbarat faaliyetlerinde bulunduğunu ve elde ettikleri bilgileri ülkelerine verdiğini öne süren Başbakanın bu iddiası her kesimi rahatlatmak ve havada kalmaması açısından mutlaka hayat bulmalıdır.

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Maraş açılacak, yok kısa bir süre sonra açılıyor. Su, 25 Eylül’de geliyor. Yok deniz çok dalgalıydı deniz müsaade etmedi gelmiyor. 1 Ekim’de vana açılarak suyun akışı sağlanacak derken, nihayet 6 Ekim’de muslukların burgucukları çevrildi ve suyun akışı sağlandı. Buna paralel olarak Maraş’ın kısmen açılması da gerçekleşiyor. Maraş açılırken TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Maraş’a yönelik açıklamaları çok önemliydi. Erdoğan öncelikle orada malı bulunanların malına dokunulmayacak sözleri, Uluslararası alanı da ilgilendiren çok önemli bir açıklamaydı.

Maraş’ın açılması şüphesiz iş, istihdam ve bölgeye katma değer sağlayacaktı. Ancak Maraş’ın sadece sahil bölgesindeki iki caddesi açılıyor. Tabiki açılış öncesinde nerelerinin açılacağı yönünde bir takım tetkikler ve incelemeler yapıldı. Bunlar Elçilik vasıtası ile Türkiye hükümetine ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi. KKTC’de uzun bir süredir bulunan, Büyükelçi Ali Murat Başçeri, sağ kollarından birisi olan Hayrettin bey ile sanırım bu zorlu görevde başı çekenler oldu. Zaman zaman eleştirilerde bulunduğum Büyükelç Başçeri, bazı yatırımlar konusunda olduğu gibi bu konularda da ön ayak olanlardan birisidir. Eskiden çok eleştirdiğimiz ancak çokta iyi niyetini görmediğimiz Büyükelçi Halil İbrahim gibiler yerine, eleştirsek de, tartışsak da Ali Murat Başçeri gibi elçilerin gelmesi, KKTC-TC arasındaki diyalog için bence çok iyi oldu.

Uzun lafın kısası, Maraş’ın sahilde bulunan iki caddesinin açılacak olması, belki Maraş’ı hayalet şehir olmaktan kurtarmayacak. Ancak dün toplanan, HP MYK’sı bu yazı yazılırken, muhtemelen hükümeti bozma kararı ile toplanmıştı. Sonuç ne olur bu yazılar yazılırken belli değildi. Ancak çek fişi bitir işi diye düşünen bazı HP’lilerin ısrarı sonrasında fiş çekilebilir ve iş bitirilebilir. Kısacası Maraş’ın fendi, sanırım hükümeti yendi deme noktasındayız.

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