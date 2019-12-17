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Tatar IGCSE Türkçe dalında dünya birincisi olan Brilsu Meral’i kutlayarak, başarısının önemini vurguladı.

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Başbakan Ersin Tatar da IGCSE Türkçe dalında dünya birincisi olan Berilsu Meral’i kutlayarak, başarısının önemini vurguladı.
Tatar IGCSE Türkçe dalında dünya birincisi olan Brilsu Meral’i kutlayarak, başarısının önemini vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar da IGCSE Türkçe dalında dünya birincisi olan Berilsu Meral’i kutlayarak, başarısının önemini vurguladı.

Berilsu Meral’ı kabul eden Başbakan Tatar, “Hangi meslek seçilirse seçilsin önemli olan başarıdır. Sizin de başarılı olacağınıza inanıyorum” dedi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar, IGCSE Türkçe dalında dünya birincisi olan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Berilsu Meral’ı kabul etti.

Başbakan Tatar, önemli olanın başarıyı elde etmek olduğunu vurgulayarak, devleti yönetenler için böyle öğrencilerin yetişmesi ve bu başarılara imza atmasının önemine işaret etti.

Çalıştıktan sonra  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dünya liginde başarılar olabileceğini belirten Başbakan Tatar, Berilsu Meral’ı, öğretmenlerini ve ailesini kutladı.

Başbakan Tatar, “Her zaman doğrunun yanındayız. Bu konuda hiçbir üzüntünüz olmaması lazım. Halkımız sizinle beraber. Yüksek tahsilinize en iyi şekilde devam etmenizi, iyi bir meslek edinmenizi, memlekete hayırlı işler yapmanızı ve dolayısı ile başarılı olmanızı temenni ediyoruz. Olacağınıza da yürekten inanıyorum. Sizlere başarılar dilerim” dedi.

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