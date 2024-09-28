Tatar, “İki devlet birbirini tanırsa Kıbrıs meselesi çözülür” diyerek, Kıbrıs’ta bir işgalci varsa onun da Yunanistan olduğunun altını çizdi. Tatar, Güney Kıbrıs ile bir dertleri ve kavgaları olmadığını belirterek "Yeter ki herkes yerini bilsin” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma olabilmesi için 61 yıldır iki ayrı devlet olduğu gerçeğinin görülmesi gerektiğine dikkati çekti. Tatar, "Bu iki devlet, birbirini tanırsa o zaman zaten Kıbrıs meselesi kökten çözülür. Türkiye de buna yardımcı olmaya hazır” dedi.

Anadolu Ajansı'na konuşan Tatar, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlayışla Kıbrıs meselesinin çözülmesinin herkes için bir kazanç olacağına işaret ederek Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana Kıbrıs'ta barış ve huzur olduğunu vurguladı.

"KIBRIS'TA BİR İŞGALCİ VARSA, O DA YUNANİSTAN"

Türkiye'nin Kıbrıs'ta "işgalci" olarak nitelendirildiği iddiaları reddeden Tatar, "Kıbrıs'ta bir işgalci varsa o da Yunanistan'dır." dedi.

Tatar, Kıbrıs'ta 1964, 1974 ve 2004'te olmak üzere 3 anayasa ihlali yapıldığını anımsatarak "Dolayısıyla anayasayı ihlal eden ve bugün Kıbrıs Cumhuriyeti diye, bu 1960'ta kurulan devleti istismar ederek bir Rum devletiymiş gibi Kıbrıs'ın tümünü temsil eder gibi bir anlayışla orayı işgal eden Yunanistan'ın desteğiyle Kıbrıslı Rumlardır." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer ilgili bakanlar ve bürokratlarla Türkevi'nde Kıbrıs meselesini boyutlarıyla değerlendirdiklerini anlatan Tatar, bunların çok değerli olduğunu ve gelişmelere cevap verme noktasında birlikte hareket etmenin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Tatar, Türkiye ve KKTC'nin aynı şekilde tutum sergilemesinin dışarıdan bakıldığında daha güçlü bir etki bıraktığına dikkati çekti.

Kıbrıs Türklerinin bir bütün şeklinde hareket etmediğine dair bir algı oluşturulmaya çalışıldığına değinen Tatar, Kıbrıs Türklerini parçalamaya, bölmeye ve davalarına zarar vermeye çalışanların çabalarına alet olmamaları gerektiğini vurguladı.

Tatar, New York'taki görüşmelerinin devam edeceğini, 28 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceğini ifade ederek Guterres'in Kıbrıs meselesini çok iyi anladığını ve bildiğini, meseleye adil ve tarafsız baktığını dile getirdi.

"BARIŞIN DEVAMI HEM KIBRIS TÜRKÜ'NE HEM DE KIBRIS RUMU'NA YARAR"

Güney Kıbrıs ile bir anlaşma olacaksa Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı olarak varlığının devam etmesi gerektiğinin altını çizen Tatar, "Bu varlığı, barışın devamı hem Kıbrıs Türküne hem de Kıbrıs Rum'una yarar. Çatışma olduğunda herkes kaybeder. Madem ki bunun çözümünü bulduk ve 50 yıldır kimsenin burnu kanamıyor, mutlaka Türkiye Cumhuriyeti, herhangi bir anlaşmanın parçası olacak, garantörlüğü devam edecek, asker orada duracak ki barış, huzur ve güven devam etsin." diye konuştu.

Tatar, Gazze'de yaşananların bir kez daha ana vatan Türkiye'nin garantörlüğünün, Türk askerinin varlığının ve iki devletliliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini vurgulayarak İsrail-Filistin meselesinin de iki devlet ve iki devletli çözümle ilgili olduğunu söyledi.

KKTC'yi 1974 öncesine, daha kötü bir duruma götürecek başka bir anlaşma istemediklerini aktaran Tatar, sadece daha iyi bir durum olacaksa yeni bir anlaşma sağlanabileceğini kaydetti.

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmeleri "olumlu gelişmeler" olarak nitelendiren Tatar, "Bütün bunlar gerekli yerlere gerekli mesajlarını verilmesi bakımından önemli. Bizim de beklentimiz Rum tarafının artık Kıbrıs Türk halkının haklı pozisyonunu görebilmeleridir." diye konuştu.

Tatar, herkesin hakkını alması gerektiğini belirterek birlikte barış ve huzur içinde yaşanabilecek bir gelecek sunmak istediklerini kaydetti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en uzun sahil şeridine sahip olduğunu vurgulayan Tatar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de söz sahibi olduğunu belirtti.

İNGİLTERE VE ABD, GÜNEY KIBRIS ÜSLERİ KULLANIYOR

ABD ile Güney Kıbrıs arasında artan savunma işbirliğine ilişkin Tatar, Güney Kıbrıs’ta iki egemen İngiliz üssü olduğunu ve bunları İngiltere'nin istediği gibi kullanabildiğini anlattı.

Tatar, İngiltere'nin bu üsleri askeri olarak da her anlamda kullanabildiğini belirterek ABD'nin de filosu bulunduğunu ve oradaki limanları kullandıklarını söyledi.

Bu anlaşmaların Güney Kıbrıs’ı o bölgedeki bir üs olarak kullanılması için daha da cazip hale getirdiğini ifade eden Tatar, Güney Kıbrıs’ın bir üs olarak kullanılması durumunda hedef haline geleceğine dair farklı taraflardan açıklamalar olduğunu belirtti.

Tatar, KKTC'nin hedef haline gelmediğini ve Güney Kıbrıs gibi üs olarak kullanılmadığını aktararak "Büyük bir devlet ve ana vatan olarak ve Kıbrıs'ın garantör ülkesi olarak ve bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlenmeleri benim için önemlidir." ifadesini kullandı.

Güney Kıbrıs ile bir dertleri olmadığını kaydeden Tatar, KKTC ve Türkiye'nin derdinin halkın yaşamını sürdürmesi, refah içinde ve güvende olması, çağdaş dünya değerleriyle yoluna devam etmesi olduğunu dile getirdi.

Tatar, Güney Kıbrıs ile bir kavgaları olmadığını belirterek "Yeter ki herkes yerini bilsin. Yeter ki Güney Kıbrıs kendi nimetleriyle, ekonomik başarılarıyla yoluna devam etsin." diye konuştu