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Tatar: İki devletli çözümü görüşmek istediğimizi BM’ye bildirmeliyiz

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Kıbrıs Türk tarafının Türkiye ile işbirliği içinde Rum uzlaşmazlığı karşısındaatacağı somut adımları artık ortaya koyması gerektiğini” belirtti.
Tatar: İki devletli çözümü görüşmek istediğimizi BM’ye bildirmeliyiz

Ersin Tatar basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamalarının, verdiği mesajların net olduğuna” dikkati çekti “ Rum tarafı bizimle ortaklık kurmak istemiyor. Yapılması gereken Rumlarla tek anlaştığımız konu olan Avrupa Birliği çatısı altında, iki ayrı Devlet olarak buluşmak ve işbirliği yapmak için yeni tezlerimizi BM ve AB önüne koymaktır” dedi. Tatar açıklamasında “ Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretinde verilen mesajlar UBP olarak bizleri memnun etmiştir. Sayın Bakan’ın saptamaları ve Rum uzlaşmazlığı karşısında artık alternatif çözüm modellerinin masaya gelmesi gerektiğini vurgulaması tarihi bir tutumdur.

Sayın Çavuşoğlu tam da UBP’nin dediği gibi konfederasyon ve iki ayrı Devlet’in de çözüm modelleri olduğunu vurgulamıştır. Bu bizlerin çok uzun zamandır dile getirdiğimiz bir olgudur” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bu görüşü artık çok net bir şekilde ve yüksek sesle ifade etmesinin bir dönüm noktası olduğu görüşünü dile getiren Ersin Tatar, “Sayın Akıncı da artık Rum lider Anastasiadis’in 2 Devlet istediğini açıkladığını bunu Türkiye Dışişleri Bakanı’na söylediğini kamuoyuna ifade ettiğine göre Kıbrıs Türk tarafı iki Devletli çözümü görüşmek istediğini ivedi olarak BM’ye bildirmelidir. Eski yollardan yürümek, eski tezlerle, metotlarla Kıbrıs konusuna yaklaşmak zaman kaybı olacak ve Kıbrıs Türkü’ne zarar verecektir” dedi.

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