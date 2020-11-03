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Tatar ile Anastasiadis arasındaki görüşme başladı

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Tatar ile Anastasiadis arasındaki görüşme başladı
Tatar ile Anastasiadis arasındaki görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, gayrı resmi toplantıda bir araya geldi. 
Cumhurbaşkanı Tarar ile Rum Yönetimi Lideri Anastasiades’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki ikametgâhında yer alan görüşmesi, saat 19.10 sıralarında başladı. 

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN JANE HOLL LUTE’UN KIBRIS’A GELMESİ BEKLENİYOR

Fileleftheros gazetesi’nin 29 Ekim günü yayınlanan “Lute’un Vakti Yaklaşıyor- Liderler Görüşmesinden Sonra Lute’un Yeniden Adaya Gelmesi Bekleniyor” başlıklı haberinde “Kıbrıs sorunu ve müzakere sürecinin yeniden başlaması konusunda yolun gül yapraklarıyla döşenmiş olmadığını, ancak BM’nin çabayı terk etmediğinin görüldüğü” yorumunda bulunmuştu.

Bundan sonrasıyla ilgili çerçevenin ise henüz netleşmediğini, fakat BM Genel Sekreterinin yaptığı açıklama aynı zamanda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e dün gönderdiği yanıt mektubu temelinde, bir sonraki hareketin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a gelmesi olacağına işaret eden gazete, bunun aslında, yeni bir girişimin hazırlanması sürecinden önceki “bir sonraki adım” olacağının düşünüldüğünü belirtmişti.

BM Genel Sekreterinin Crans Montana’dan sonraki çalışma şekline bakıldığında, Lute’un gelişinin, sürecin başlamasına ilişkin yeni çaba derinleşmeden önce, kesin olarak addedildiğini kaydeden gazete, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan liderler görüşmesinin ardından konuyla ilgili gelişmeler yaşanmasının beklendiğini eklemişti.

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