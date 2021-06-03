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Tatar ile Anastasiadis çevrimiçi görüşecek

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Tatar ile Anastasiadis çevrimiçi görüşecek
Tatar ile Anastasiadis çevrimiçi görüşecek

Kıbrıs’ta koronavirüs salgını nedeniyle bir yılı aşkın süredir sınırlı geçiş yapılan ve bazıları da tamamen kapalı olan geçiş kapılarının yeniden açılması için mutabakat sağlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis, kapıların açılması konusunda çevrimiçi görüşme yapacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol tarafından yapılan açıklamaya göre; saat 10.15’te gerçekleşecek görüşmede Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar da bulunacak

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