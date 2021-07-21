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Tatar İle Erdoğan Dün Türkiye Milli Takımlarında Yer Alan Kıbrıslı Türk Sporcuları Kabul Etti

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Tatar İle Erdoğan Dün Türkiye Milli Takımlarında Yer Alan Kıbrıslı Türk Sporcuları Kabul Etti
Tatar İle Erdoğan Dün Türkiye Milli Takımlarında Yer Alan Kıbrıslı Türk Sporcuları Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, Türkiye milli takımlarında yer alan Kıbrıslı Türk sporculardan milli atletler Yiğitcan Hekimoğlu, Tuğba Aydın, Taygun Artan Özcihan, milli voleybolcu Merve Çelebi ve milli atıcı Salih Hafız’ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, sporcular, görüşme sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uluslararası arenada elde ettikleri başarıları ve kazandıkları dereceleri anlatarak, Kıbrıslı Türk sporcular olarak Türk milli takımlarında yer almaktan ve Türkiye bayrağı ile yarışmalara katılmaktan dolayı büyük gurur duyduklarını belirttiler. 

Sporcular, Kıbrıslı Türk sporcuların uğradığı haksız spor ambargolarına değinerek, Türkiye Cumhuriyeti sayesinde dünyaya açıldıklarını ve ülkelerine şans verilirse KKTC bayrağı ile de bu başarıları elde etmek istediklerini ifade ettiler.

Sporcular, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, çalışmalarını yakından takip ederek gereken desteği vermesinden dolayı mutluluk duyduklarını ve bunun kendilerini daha da motive ettiğini dile getirdiler.

Sporcular ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüşmekten ve spor alanında elde ettikleri başarıları kendileriyle paylaşmaktan onur duyduklarını ifade ettiler.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

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