Tatar ile görüşen Senin: Halkı kucaklayan bir modelin de konuşulması gerek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi parti başkanlarıyla yaptığı görüşme kapsamında bugün saat 15.00’te HP Genel Başkanı Yenal Senin ile HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers’i kabul etti.

Yeni hükümet kurulması gündemiyle Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmeye katılan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, “Hassasiyetlerimizi, partideki genel kanıyı aktardık. Tek alternatifin değil, halkı kucaklayan bir modelin de konuşulması gerektiğini belirttik” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi parti başkanlarıyla yaptığı görüşme kapsamında bugün saat 15.00’te HP Genel Başkanı Yenal Senin ile HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers’i kabul etti.

Yarım saatlik görüşmenin ardından HP Genel Başkanı Senin basına açıklama yaparak, “Süreç başlayınca partiler kendi değerlendirmelerini yetkili organlarında yapacak” dedi. Senin, sürecin en erken zamanda toplum menfaati doğrultuda tamamlanacağına dair şüpheleri olmadığını kaydetti.

Yeni oluşumda “UBP-HP”, “UBP-CTP”, “dörtlü hükümet” modeli olabileceğine işaret eden Senin, “Özellikle, sokakta gördüğümüz, sahada gördüğümüz şey, kutuplaşmanın seçim sonrasında de devam ettiğidir. Kutuplaşmaların yaşandığı, ekonomide şartların ağırlaştığı bu dönemde daha kucaklayıcı bir modelin de imkan dahilinde olabileceğini Cumhurbaşkanı’na ilettik. Bu noktada herkesin elini taşın altına koyacağı, mecliste grubu olan partilerin elini taşın altına koyacağı dönem de konuşabilmeli” şeklinde konuştu.

“HP’nin eğilimi ne yönde” sorusu üzerine Senin, sürecin henüz resmen başlamadığını ancak parti içinde düşüncelerin, farklı görüşlerin ifade edildiğini aktardı. HP Genel Başkanı Senin, “Bir tarafa yönelim yok. Oturup konuşulacak. Karar parti meclisinin” dedi.