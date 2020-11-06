  • BIST 1.185
  • Altın 537,509
  • Dolar 8,5428
  • Euro 10,1424
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 7 pozitif vaka

Tatar ile görüşme sonrası Erhürman:''Son söz yetkili organlarındır”

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görevlendirme amacıyla siyasi parti başkan ve temsilcileriyle görüşüyor.
Tatar ile görüşme sonrası Erhürman:''Son söz yetkili organlarındır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görevlendirme amacıyla siyasi parti başkan ve temsilcileriyle görüşüyor.

Tatar, UBP Genel Sekreteri ve Genel Baskan Vekili Ersan Saner'i kabul ettikten sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü.

Erhürman: Hükümet kurma görevini UBP’ye vermesini bekliyoruz

Görüşmenin açıklamada bulunan Tufan Erhürman, teamüller gereği siyasi partilerle meclisteki vekil sayısına bakılarak ön görüşme yapıldığını belirterek, muhtemelen en fazla vekil sayısına sahip olan UBP’ye hükümeti kurma görevi verilmesinin beklendiğini söyledi.

Yasal süre aşılmamalı

Erhürman, UBP Genel Sekreteri ve Genel Baskan Vekili Ersan Saner'in siyasi partilerle hızlı bir ön görüşme yapıp 15 günlük bir süre içerisinde hükümet kuraya çalışacağını söyledi. Erhürman, bu sürenin aşılmaması gerektiğini ifade etti.

Hiçbir siyasi partiyle görüşmedik

Hükümet kurulması için hiçbir siyasi partiyle görüşmediklerini anlatan Erhürman, “Parti olarak tavrımız bellidir. Gizli görüşme yapmayız. Süreç başlar, partilerle görüşürüz ve gerekli açıklamayı yaparız” dedi.

CTP içindeki eğilimleri tahmin edebiliyorum

Hükümet çalışmalarının yetkili parti organlarında değerlendirileceğini anlatan Erhürman, “Parti içinde değerlendirmeler yapılacak. Parti içindeki eğilimleri tahmin edebiliyorum ancak son söz yetkili organlarındır” diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Vakıflar Bankası adlı sitede Kıbrıs escort ilanları06 Kasım 2020 Cuma 15:19
  • Gazimağusa sağanak altında kaldı06 Kasım 2020 Cuma 13:50
  • Gazeteciler Birliği’nde yönetime 16 aday06 Kasım 2020 Cuma 13:48
  • TDP: “Gerçekleri Açıklamak Bu Topluma Olan Borcunuzdur”06 Kasım 2020 Cuma 13:47
  • Akıncı, mal bildiriminde bulundu06 Kasım 2020 Cuma 13:44
  • Akıncı'dan Erol Ertugan'a taziye mesajı06 Kasım 2020 Cuma 13:42
  • Meteoroloji Dairesi Yağış Miktarlarını Açıkladı06 Kasım 2020 Cuma 13:22
  • HP Genel Sekreteri Rogers'dan karantina uyarısı06 Kasım 2020 Cuma 13:19
  • KTTB Genel Kurulu cumartesi günü yapılacak06 Kasım 2020 Cuma 13:15
  • Tasarrufunda patlayıcı madde bulundu!06 Kasım 2020 Cuma 13:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti