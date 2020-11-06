Tatar ile görüşme sonrası Erhürman:''Son söz yetkili organlarındır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görevlendirme amacıyla siyasi parti başkan ve temsilcileriyle görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görevlendirme amacıyla siyasi parti başkan ve temsilcileriyle görüşüyor.

Tatar, UBP Genel Sekreteri ve Genel Baskan Vekili Ersan Saner'i kabul ettikten sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü.

Erhürman: Hükümet kurma görevini UBP’ye vermesini bekliyoruz

Görüşmenin açıklamada bulunan Tufan Erhürman, teamüller gereği siyasi partilerle meclisteki vekil sayısına bakılarak ön görüşme yapıldığını belirterek, muhtemelen en fazla vekil sayısına sahip olan UBP’ye hükümeti kurma görevi verilmesinin beklendiğini söyledi.

Yasal süre aşılmamalı

Erhürman, UBP Genel Sekreteri ve Genel Baskan Vekili Ersan Saner'in siyasi partilerle hızlı bir ön görüşme yapıp 15 günlük bir süre içerisinde hükümet kuraya çalışacağını söyledi. Erhürman, bu sürenin aşılmaması gerektiğini ifade etti.

Hiçbir siyasi partiyle görüşmedik

Hükümet kurulması için hiçbir siyasi partiyle görüşmediklerini anlatan Erhürman, “Parti olarak tavrımız bellidir. Gizli görüşme yapmayız. Süreç başlar, partilerle görüşürüz ve gerekli açıklamayı yaparız” dedi.

CTP içindeki eğilimleri tahmin edebiliyorum

Hükümet çalışmalarının yetkili parti organlarında değerlendirileceğini anlatan Erhürman, “Parti içinde değerlendirmeler yapılacak. Parti içindeki eğilimleri tahmin edebiliyorum ancak son söz yetkili organlarındır” diye konuştu.