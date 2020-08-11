Tatar ile Müteahhitler görüştü: Müteahhitlerin eylemi sonlandırıldı

Başbakan Ersin Tatar ile Müteahhitler Birliği, Başbakanlık’ta görüştü. Toplantı sonrası açıklama yapan Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, birçok konuda mutabakata varıldığını işaret ederek, dolayısıyla eylemi sonlandırdıklarını bildirdi.

TATAR: “MÜTEAHHİT BİLE BİLE ZARAR EDİLECEKSE YAPILAN İŞE YENİDEN BAKMAK LAZIM”

Temennilerinin; KKTC’de adil, kalıcı sürdürülebilir bir ekonomi olduğunun altını çizen Başbakan Tatar, “Uzun yıllardır beklentilerin yerine getirilememesinden dolayı müteahhitlerin sıkıntılarını biliyoruz” dedi. Mağduriyetin de istenmeyen olaylara yol açabildiğine işaret eden Tatar, “İskele’de 10 yıldan sonra Kolejin temeli atılabildi. Müteahhit bile bile zarar edilecekse yapılan işe yeniden bakmak lazım” ifadelerini kullandı.

“MÜTEAHHİTLERİN ALACAĞINI ALMA KONUSUNDA SIKINTILAR VAR, ADIMLAR ATILACAK”

Dolayısıyla adalet gerektiğini anımsatan Ersin Tatar, “Yaptığımız görüşmede fiyat İstikrar Fonu’nun yeniden düzenlenmesi için çalışmalar yapılacak. Müteahhitlerin alacağını alma konusunda sıkıntılar var, yapacağımız çalışmalarla bu konuda adım atılacak” şeklinde konuştu.

“MAĞUSA-İSKELE-YENİBOĞAZİÇİ’NDE YENİ PROJELERİN ORTAYA ÇIKMASI EN BÜYÜK TEMENNİLERİMİZ”

İmar Planı ile ilgili görüşleri sunduklarını, gözden geçirilmesi, halkın vicdanında kabul görecek bir planın hayata geçmesini yakından takip edeceklerini vurgulayan Tatar, “En erken zamanda emlak piyasasının rahatlığa kavuşacağını umuyorum” dedi.

Ekonomik olarak sıkıntıların açılması için Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi’nde yeni projelerin ortaya çıkması en büyük temennilerinden birisi olduğunu söyleyen Başbakan Tatar, “Bir potansiyel var, potansiyeli değerlendirmek ve müteahhitlerin önünü açmak bizlerin görevi. Umarım konut piyasası hızlanır ve eskiyi yakalayabiliriz. Önemli olan KKTC’ye hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.

GÜRCAFER: “İSTEDİĞİMİZ NOKTAYA GELDİK”

İstedikleri noktaya geldiklerini, İmar Planı ile ilgili herkesin kabulleneceği bir planın bir an önce yürürlüğe girmesini umduklarını dile getiren Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “En fazla bir ay içerisinde fotoğrafın netleşmesi konusunda mutabakata vardık” dedi.

“EYLEMİMİZİ SONLANDIRIYORUZ”

Yaklaşık 15 yıldır çilesini çektikleri enflasyona karşı fiyat farkının kendilerini çok büyük sıkıntılara soktuğunu ve zarara uğrattığını işaret eden Gürcafer, “Bunun 15 gün içerisinde tüzüğe girmesi konusunda mutabakata vardık. Askeri Bölgeler Tüzüğü ile ilgili çalışma devam ediyor. Doalyısıyla gelinen noktada eylemimizi sonlandırıyoruz” şeklinde konuştu.