Tatar: İlk yerleşme oranının yüzde 82,20 olması ülkemiz adına mutluluk verici

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2023 YKS Yerleştirme sonuçlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinin yakalamış olduğu başarı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada; "İlk yerleşme oranının yüzde 82,20 olması ülkemiz ve sektörümüz adına mutluluk vericidir. Ek kontenjanlarla bu rakamın yüzde 90'lar seviyesine ulaşacağına olan inancım tamdır bu da Türkiye'de 15 bin civarı yeni öğrencinin eğitim için ülkemizi tercih ettiği anlamı taşımaktadır" dedi.

"Pandemi krizi geride kaldı, 6 Şubat depremi ve ekonomik krizin derinliğine rağmen KKTC bir eğitim adası olarak algısını koruyup artırmaktadır" diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar; "Yaptığımız yurt dışı ziyaretlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin özellikle eğitim ve turizm ile desteklenmesi gerektiğinin sürekli altını çizdik. Yükseköğrenim sektörünün yakalamış olduğu bu başarıdaki en büyük pay sahipleri üniversiteler ve çalışanlarını yürekten tebrik ederim" ifadelerini kullandı.