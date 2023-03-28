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Tatar, İngiliz gazetecilerle bir araya geldi

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Tatar, İngiliz gazetecilerle bir araya geldi
Tatar, İngiliz gazetecilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Londra’da İngiliz gazetecilerle bir araya geldi.

Londra’da East İndia Club’da yer alan buluşmaya, medya mensupları yanında Muhafazakar Partinin eski lideri, eski bakan ve halen milletvekili olarak İngiliz Parlamentosunda yer alan Iain Duncan Smith de katıldı.
 

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz medya mensuplarına, Kıbrıs Türk Tarafının müktesep eşit haklara dayalı adil ve kalıcı çözüm için ortaya koyduğu yeni vizyonu aktardı. Ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelerin etkileri de geniş perspektifte ele alındı.

“Kuzey Kıbrıs için Özgürlük ve Adalet Kampanyası” organizasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Sunday Express siyaset editörü David Williamson, Henry Jackson Society Direktörü Dr. Alan Mendoza, GB News haber programcısı ve Daily Telegraf editör yardımcısı Camilla Tominey,  Daily Mail editör danışmanı Andrew Pierce, The Sun gazetesi siyaset editörü ve parlamento muhabiri ve haftalık The Spectator dergisi editörlerinden Harry Cole, Daily Mail köşe yazarı ve eski Başbakan William Hague’in Muhafazakar Parti'nin lideri olduğu dönemde basın sorumlusu olan Amanda Platell ve  CapX web sitesinin editörü John Ashmore katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Londra’daki temasında, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Diplomasi ve Uluslararası İlişki Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik ediyor.

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