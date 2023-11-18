Tatar, İngiltere Türk Diyanet Vakfı Camisi'nde vatandaşlarla sohbet etti

Londra temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’li vatandaşlar ile cuma namazına müteakip sohbet toplantısı yaptı.

İngiltere Diyanet Camii’de yer alan toplantıda, Tatar, ilk olarak Gazze’de yaşanan saldırıların son bulması temennisinde bulundu, Gazze halkının acısını paylaştı.

Tatar, 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren şampiyon melekleri ve vatandaşları andı, acılarını hiç bir zaman unutmayacaklarını vurguladı ve ailelerine sabırlar diledi.

Londra’da yaşayan vatandaşların ülkelerinden uzak olduğunu ancak aralarındaki bağların her zaman güçlü olduğunu ifade eden Tatar, buralarda dili, dini, kültürü, örf ve adetleri yaşatan, vatan sevgisini gelecek nesillere aktaran herkese teşekkür etti.

Tatar, esas olanın, aradaki bağların güçlenmesi ve vatana millete hizmet olduğunu kaydetti.