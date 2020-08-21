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Tatar: İnşallah bu keşifler devam edecek

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Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Karadeniz’deki doğalgaz keşfini büyük bir memnuniyetle öğrendiklerini söyledi.
Tatar: İnşallah bu keşifler devam edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz buldu” yönündeki açıklaması, KKTC’de de memnuniyetle karşılandı.

Başbakan Ersin Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz’de 320 milyar metre küp doğal gaz keşfetmesini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. İnşallah ifade edildiği üzere bu keşifler devam edecek, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de konulan hedeflere ulaşılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bu keşiflerde emeği olan herkesi candan kutlar, milletimiz ve insanlık için nice nice başarılar dilerim.” Paylaşımında bulundu.

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