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Tatar: İnşallah vaka sayısı 2'de kalır

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Tatar: İnşallah vaka sayısı 2'de kalır
Tatar: İnşallah vaka sayısı 2'de kalır

Başbakan Ersin Tatar şu an Kıbrıs’ın kuzeyinde iki corona virüs vakkası olduğunu kaydetti. KKTC vatandaşı herhangi birine virüsün bulaşmadığını kaydeden Tatar, “İnşallah vaka sayısı 2’de kalır” dedi. "Güney yurttaşları Kuzeye girip çıkabilir.

Onlar Bakanlar Kurulu kararlarındaki ülkeler arasında değil." "Şu andaki tek sıkıntımız Alman kafiledir.  Alman Büyük Elçisi ile görüştük. Almanya'nın prosedöürü şu: Alman hükümeti diyor ki "ben bunları alırıp, öyle bir kamp yok yerleştirecek.

Bu insanları nasıl karantinaya alacağız diyorlar. Dolayısıyla Kıbrıs'ta karantinada kalacaklar. Bizi tanımayabilirler ama bizi ciddiye alıyorlar. Biz de Alman vatandaşlarına bakıyoruz. Onlar da evlerine dönmek istiyorlar. Ama Almanya almıyor. Almanya’ya geri göndermek için uçak da bulamıyoruz”

Başbakan Tatar "Alman kadının durumu iyi. Fakat kocasının başka hastalıkları da var. Durumu kötü." Her şey açık ve şeffaf. Her şeyi açıklıyoruz. 

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