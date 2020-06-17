UBP MYK toplandı…
Bir grup partili önce Başbakanlık sonra Dereboyu’ndaki parti binası önünde toplandı, Başbakan Ersin Tatar’a ve hükümete destek belirtti.
MYK öncesi Tatar Genel Merkez önüne gelen partililere hitaben bir konuşma yaptı.
Partililerin ilgisine teşekkür eden Tatar, UBP olarak çıktıkları yolda hep birlikte yürümeye devam edeceklerini söyledi
Tatar “İnsanların görüş beklenti ve değerlendirmelerini almak lazım, bizim demokrasi anlayışımız budur. MYK’da değerlendirilecek” dedi.
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