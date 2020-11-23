Tatar iş insanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada İŞAD ve İSİFED yetkililerini Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etmekten duyduğu mutluluğu dile getirirken, “Her zaman söylüyoruz; gönül birliğimiz, kader birliğimiz zaten aynı. Aynı milletin evlatlarıyız” dedi. Türkiye Cumhuriyeti’yle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağlarını güçlendirmenin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC-TC arasındaki güçlü bağ ve birlikteliğin 15 Kasım'da tüm dünyaya duyurulduğunu kaydetti.

Tatar, Kıbrıs meselesinin ulusal bir dava olduğunu belirterek, “Türklerin iradesi; kendi cumhuriyetlerinde, bağımsız, özgür ve Türkiye ile yakın ilişkiler içerisinde buradaki Türk devletini yaşatmaktır. Buradaki yaşamın ve refahın artırılması için ekonomik meselelerde gerçekten üretken bir yapının ortaya çıkması için iş birliği içerisinde dünyaya açılmamız, ihracat yapabilmemiz, üretebilmemiz, katma değer yaratabilmemiz gerekmektedir" dedi.

KKTC’ye yatırım yapmanın önemine de işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de yıllar içerisinde büyük başarılar sağlandığının altını çizerek örnekler verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kabulü üzerine kendilerine ziyarette bulunan iş insanları yeni seçilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, tüm Türk milleti için hayırlı uğurlu olmasını ve bu kutsal görevde kendisinin başarılı olacağından şüpheleri olmadığını iletti.

Ülkemize yatırım yapmak üzere İŞAD dernek yetkilileri ile gerekli istişareleri gerçekleştirdiklerini ve yapılacak iş birlikteliklerinin Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağları güçlendireceğine sonuna kadar inandıklarını, bu bağların daha da güçlenmesi için ellerindeki tüm imkanları karşılıklı olarak sonuna kadar kullanacakları vurgusu, her iki kurum başkanları tarafından hassasiyetle dile getirildi.

Cumhurbaşkanı ziyareti sonrasında İŞAD ile, İSİFED’e bağlı TOSİAD, ESİDER, SANDER, İOSİD, KSİAD, RUYİAD, BULTÜRK gibi Bulgaristan iş dünyasından değerli dernek başkanları eşliğinde Maraş bölgesi dahil olmak üzere ülkemizin bir çok yatırım bölgesi ve iş birliği modelleri konusunda mutabakata varıldı.

İŞAD başkanı Enver Mamülcü bu sıkıntılı süreçte ülkemize yatırım için gelen İSİFED'e bağlı tüm ekibe teşekkür ederken, kardeşliğin bu zorlu dönemlerde ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

İŞAD başkanı Enver Mamülcü ve İŞAD Yönetim Kurulu üyeleri, bu ziyaretin sonucunda çok değerli yatırımların ortaya çıkacağını belirtirken, KKTC gençliğinin daha refah ve ayakları yere basan bir ülkede yaşaması için her koşulda gönüllü mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. KKTC gençliğinin bu ülkede yaşamlarını sürdürmek için can atacakları hedefe bir gün muhakkak ulaşacaklarına emin oldukları da ifade edildi.