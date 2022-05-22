Tatar, iş kazası geçiren Fatma Taşçı için baş sağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kalyoncu Narenciye Fabrikası’nda yaşanan iş kazasında Fatma Taşçı’nın yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı:

“Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kalyoncu Narenciye Fabrikası içerisinde yaşanan iş kazasında şahsen de tanıdığım Fatma Taşçı hanımefendinin yaşamını yitirmesini derin bir üzüntüyle maalesef öğenmiş bulunmaktayım.

Yüreğimizi dağlayan bu elim kazayla ilgili fabrika koordinatörü Ahmet Hastürk’le gerçekleştirdiğim telefon görüşmesinde, kazayla ilgili detaylı bilgi alarak başsağlığı dileklerimi ilettim.

Hepimizi derinden üzen bu ölümlü iş kazası, iş güvenliği kavramını her daim ön planda tutarak işçilerimizin çalışma güvenliğini sağlamamız konusunda bizlere önemli bir uyarı olmalıdır.

Toplumun tüm kesimleri olarak bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek bundan sonra yaşanacak iş kazalarını asgariye indirmemiz gerektiğine dikkat çekerken, Fatma Taşçı’ya Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.”