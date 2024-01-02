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Tatar: İsias enkazında yaşama sevincimizi yitirdik, beklentimiz adaletin yerini bulmasıdır

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsias davasının Kıbrıs Türk halkının ortak davası olduğunu vurgulayarak “Cumhurbaşkanı olarak benim de beklentim adaletin yerini bulması için Türk yargısının gereğini yapmasıdır” dedi.
Tatar: İsias enkazında yaşama sevincimizi yitirdik, beklentimiz adaletin yerini bulmasıdır

Yarın başlayacak İsias davasının ilk duruşması öncesinde Türk Ajansı Kıbrıs’a değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “6 Şubat depreminin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. 2023’ü bu büyük acıyla geride bıraktık. Bu acı hâlâ devam ediyor.  Ama umudumuz ve beklentimiz adaletin yerini bulmasıdır” şeklinde konuştu.

“Bu ortak davamızdır. Kıbrıs Türkü’nün yüreği yanıyor” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halkımız da bu davayı çok yakından izliyor. Büyük bir heyet mahkemeyi yerinde izlemek için, aileleriyle birlikte Adıyaman’a gitti. Cumhurbaşkanı olarak ben de gelişmeleri ve dava sürecini yakından izliyorum. Deprem haberini aldığımız andan itibaren elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Keşke çocuklarımızı, öğretmenlerimizi enkaz altından kurtarabilseydik.”

Gerek görüntülerin, gerekse hazırlanan raporların binanın ne kadar çürük ve depreme dayanıksız olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “6 Şubat depreminde kaybettiğimiz meleklerimizle yaşama sevincimiz elimizden alınmıştır. Tek beklentimiz, teselli olacağımız tek şey adaletin yerini bulmasıdır. İlk andan itibaren süreci takip eden, ailelerin yanında olan biri olarak benim beklentim de adaletin yerini bulması için Türk yargısının gereğini yapmasıdır” ifadelerini kullandı.

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