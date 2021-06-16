Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskele’de gerçekleşen Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı halk örgütü mükelleflerinin terhis törenine katıldı.



Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek cumhurbaşkanı sıfatıyla düzenlenen çeşitli bölgelerdeki halk örgütü mükellefleri terhis törenlerine katılmaya çalıştığını, Sivil Savunma Teşkilatı’nın çalışmalarına önem verdiğini belirtti. Ülke savunmasında halkın bekası, hakkı, hukuku ve her türlü doğal afete karşı verilen mücadelenin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı’nın Kanlı Noel’den sonra üç kişilik bir ekiple yola çıktığını, dar imkanlarla halkın bağrından çıkarak ve örgütlenerek 1976 yılında yasa değişikliğiyle Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın artık kurumsal haline geldiğini söyledi.



“Sivil Savunma Teşkilatı, devletimiz kökleştikçe, KKTC’nin gerçekten en güvenilir kurumları arasında yerini almıştır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, örgütlenme sürecine katkı koyanlara teşekkür etti, aramızdan ayrılanları da rahmetle andığını dile getirdi.