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Tatar: İskele'de özel bir Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı

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Tatar: İskele'de özel bir Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı
Tatar: İskele'de özel bir Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı

İskele bölgesinde yapılan Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Merkezin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı… Merkez Direktörü Uzman Fizyoterapist Nurcihan Altun, hayallerinin başlangıcında olduğunu kaydetti, merkezi İskele’ye kazandırdığı için gururlu ve mutlu olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanı Tatar da İskele bölgesinin yeni projelerle her geçen gün daha da geliştiğini ifade ederek, “KKTC’nin gelişebilmesi ve kalkınabilmesi için gençlerin girişimde bulunması gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir girişimin hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi. Mücadele, sabır ve geleceğe olan inanç ile başarılı olunabileceğini söyleyen Tatar, açılan tesisin bölgeye hayırlı olmasını diledi.

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