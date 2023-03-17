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Tatar, İskenderun’da “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” konteyner yerleşim alanı ziyaret etti

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Tatar, İskenderun’da “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” konteyner yerleşim alanı ziyaret etti
Tatar, İskenderun’da “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” konteyner yerleşim alanı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskenderun’da Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti, “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” konteyner yerleşim alanında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskenderun’da Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti, “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” konteyner yerleşim alanında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’a İskenderun ziyaretlerinde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli eşlik etti.

Tatar ve beraberindeki heyet, İskenderun’da ilk olarak 6 Şubattaki depremde Adıyaman’da hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri anısına kurulmakta olan “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” konteyner yerleşim alanı ziyaret etti.

Tatar, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na teşekkür etti

Burada basına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye halkının acıları birlikte yaşadığını vurgulayarak, “Adıyaman’da evlatlarımızı kaybettik. Depremde on binlerce insan hayatını kaybetti” dedi.

KKTC’nin depremin ilk gününden itibaren tüm ekipleri ve gönüllüleri ile arama ve kurtarma çalışmalarına katkı koyduğunu kaydeden Tatar, en kısa zamanda hayatın normale dönmesini temenni etti.

“Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” konteyner yerleşim alanının Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun topladığı bağışlarla kurulacağını hatırlatan Tatar, Platforma da duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Tatar konuşmasını, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyerek sonlandırdı.

Konteyner yerleşim alanında bulunan Koordinatör Vali Birol Ekici ise, “İlk günden itibaren KKTC yanımızdaydı. Halkın hayat kalitesini yükseltme çabamıza katkı koydunuz” diyerek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve Kıbrıs Türk halkına teşekkür etti.

İskenderun’da Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden Tatar ve heyeti, yetkililerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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