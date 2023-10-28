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SON DAKİKATatar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının “asla kabul edilemeyeceğini” söyledi

Tatar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının “asla kabul edilemeyeceğini” söyledi

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"Bazı milletler gerçekten insafsız olabiliyorlar. Kendi bekaları için başkalarını yok etmeye, başkalarına bu şekilde trajik bir şekilde her türlü kötülüğü ve insan hakları ihlallerini yapmaya çok kolay hazır olabildiklerini gördüm"
Tatar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının “asla kabul edilemeyeceğini” söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin, "Bazı milletler gerçekten insafsız olabiliyorlar. Kendi bekaları için başkalarını yok etmeye, başkalarına bu şekilde trajik bir şekilde her türlü kötülüğü ve insan hakları ihlallerini yapmaya çok kolay hazır olabildiklerini gördüm" dedi.

Tatar, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Şifa Hastanesine ilişkin iddialarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, İsrail'in saldırılarını büyük bir üzüntü ve endişeyle izlediğini ve bunun "asla kabul edilemeyeceğini" söyledi.

"Yani bu kadar halkın, çoluk çocuk, kadının, sivil insanların, masum insanların bu şekilde perişan edilmeleri, saldırılarda ölmeleri, yaralanmaları kabul edilemez. Orada yaşanan bir insan terörü ve bir bakıma soykırımı tabii ki de. Bu çağda insanın, hiçbir vicdanının kabul etmediği bir olaydır bu. Dolayısıyla ben bu saldırıları tasvip etmiyorum, tasvip etmem de mümkün değil." diyen Tatar, bu olay ile Kıbrıs Türkü olarak, Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığının kendileri için ne kadar değerli olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Tatar, şöyle devam etti:

"Belli ki bazı milletler gerçekten insafsız olabiliyorlar. Kendi bekaları için başkalarını yok etmeye, başkalarına bu şekilde trajik bir şekilde her türlü kötülüğü ve insan hakları ihlallerini yapmaya çok kolay hazır olabildiklerini gördüm. O beni korkuttu, bu beni bir kez daha düşündürüyor, endişelendiriyor."

Kıbrıs Türkünün 1960'lı yıllarda Gazze'de yaşananlara benzer bir şekilde katliamlara maruz kaldığını hatırlatan Tatar, Kıbrıs'ta yaşanan katliamlarda dünya devletlerinin seyirci kaldıklarını, Filistin'de benzer durumların yaşandığını ve kendisinin bu saldırılar dolayısıyla "hiç rahat" olmadığını kaydetti.

Tatar, insanlığın bu kadar yaşanmışlıktan, tecrübeden ve deneyimden sonra daha insaflı ve insani olacağı düşüncesi içerisinde olduğunu ama bütün bu olayların yıllar evvel yaşananları tekrar kendilerine hatırlattığını belirterek, "Çağ değişti, insan değeri arttı ama böyle bir şey olmasının asla izahı yoktur" dedi.

İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesine yönelik tehdidine ilişkin konuşan Tatar, geçen hafta bir hastaneye saldırıldığını ve bine yakın insanın öldürüldüğü haberlerini anımsatarak, başka bir hastanenin doğrudan hedef gösterildiğini, hastanenin bombalanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hastanede silahlanmış grup varlığına dair delil bulunmadığını, hastanede masum halk olduğunu söyledi.

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