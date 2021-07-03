Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, İTÜ yönetimine eğitime katkı koydukları ve KKTC’ye olan bağlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, İTÜ yönetimine eğitime katkı koydukları ve KKTC’ye olan bağlılıklarından dolayı teşekkür etti.
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