Tatar, İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinden gelen heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Söğütçü, Kaymakam Kemal Şahin ve Kıbrıs gazilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Sultanbeyli’den gelen heyeti Adada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve 1974 Barış Harekâtına atıfta bulunarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Kıbrıs gazilerinin kahramanlığı sayesinde Kıbrıs Türkünün bağımsızlığı için bir dönüm noktasından geçtiğini ve zafer kazanıldığını söyledi.

“O günden bugüne barış devam etmektedir” diyen Tatar, 1974 öncesinde adada yaşanan çatışmalara ve Kıbrıs Türklerini yok etmek için Rum-Yunan ikilisinin yaptığı zulümlere işaret etti.

Ana vatan Türkiye’nin Kıbrıs Türkünün her zaman yanında olduğunu belirten Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu irade ve duruşunun KKTC devletini güçlendirdiğini kaydetti.

Tatar, Kıbrıs gazilerine minnet duygularını ifade ederek, “Şahsınızda tüm Kıbrıs gazilerini ve ailelerini selamlıyorum” dedi.