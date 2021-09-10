Tatar “İzmir’in Kurtuluşu” Tablosunu İnceledi

İzmir'in 99. kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde İzmir’de etkinliklere katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 99 yıl önce düşmanı denize dökmesi ve İzmir’in kurtuluşunu” resmeden tabloyu inceledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İzmir’de Kadifekale Hava Şehitliği’ni ve KKTC İzmir Başkonsolosluğu’nu ziyaret eden, 9 Eylül dolayısıyla Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilen hava gösterisini izleyen daha sonra da 47 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Kıbrıs gazileriyle bir araya gelen Tatar, İzmir’in kurtuluşunu resmeden tablo önünde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile birlikte o tarihi günü yad etti.