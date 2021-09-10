  • BIST 1.441,690
  • Altın 485,84
  • Dolar 8,4080
  • Euro 9,9300
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Tatar “İzmir’in Kurtuluşu” Tablosunu İnceledi

» »
Tatar “İzmir’in Kurtuluşu” Tablosunu İnceledi
Tatar “İzmir’in Kurtuluşu” Tablosunu İnceledi

 İzmir'in 99. kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde İzmir’de etkinliklere katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 99 yıl önce düşmanı denize dökmesi ve İzmir’in kurtuluşunu” resmeden tabloyu inceledi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İzmir’de Kadifekale Hava Şehitliği’ni ve KKTC İzmir Başkonsolosluğu’nu ziyaret eden, 9 Eylül dolayısıyla Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilen hava gösterisini izleyen daha sonra da 47 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Kıbrıs gazileriyle bir araya gelen Tatar, İzmir’in kurtuluşunu resmeden tablo önünde  İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile birlikte o tarihi günü yad etti.  

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Makina Mühendisleri, Ağır Hizmet Tipi Araçların Şehir İçinde Kullanılmasını Eleştirdi10 Eylül 2021 Cuma 15:37
  • Cumhurbaşkanı Tatar, İzmir’de Kıbrıs Gazileriyle Bir Araya Geldi10 Eylül 2021 Cuma 15:33
  • Aksa Fotofest 2021 Başvuruları Devam Ediyor10 Eylül 2021 Cuma 15:32
  • KTÖS, Sağlık Bakanlığı’nı Protesto Etti10 Eylül 2021 Cuma 15:31
  • Bağımsızlık Yolu Asya Bebek İçin Gerçekleştirilecek Eylemlere Destek Belirtti10 Eylül 2021 Cuma 15:04
  • Dört İthal Üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü Saptandı10 Eylül 2021 Cuma 15:02
  • Mu varyantı belirtileri neler? Mu varyantı hangi illerde, kaç kişide görüldü?10 Eylül 2021 Cuma 15:02
  • Elizabeth Spehar BM Özel Temsilcilik Görevinden Ayrılıyor10 Eylül 2021 Cuma 15:01
  • KTÖS Yüz yüze eğitim için çalışmaya devam edecektir10 Eylül 2021 Cuma 14:49
  • Saygısız ve çağdışı anlayışın, barışa faydası olmaz!10 Eylül 2021 Cuma 14:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti