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Tatar, İzmir’in Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü Törenine Katıldı

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Tatar, İzmir’in Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü Törenine Katıldı
Tatar, İzmir’in Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Büyük Taarruz sonucunda düşman işgali altında bulunan İzmir'i kurtarmalarının 99’uncu yılı nedeniyle İzmir’de düzenlenen törene katıldı.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, törende İzmir halkı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sevgi gösterilerinde bulundu.

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Bugün ayrıca, İzmir’de Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları” konulu sempozyumda bir konuşma gerçekleştiren Tatar, yarın “Türk-Yunan İlişkilerinin Kısa Tarihçesi”, “Politik ve Askeri İlişkiler” ve “Sorun Alanları; Karasuları, Kıta Sahanlığı, FIR, Hava Sahası, EGEYDAAK, Adaların Silahsız Statüsü, Arama Kurtarma Sahası” konularının ele alınacağı sempozyumun ikinci gününe katılacak.
Cumhurbaşkanı Tatar, yarın 16.15’te KKTC’ye dönecek.

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