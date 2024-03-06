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Tatar: İzolasyonların kalkması durumunda turist sayısında önemli artış yaşanacak

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, izolasyonların kalkması durumunda turist sayısında önemli artış olacağını belirtti.
Tatar: İzolasyonların kalkması durumunda turist sayısında önemli artış yaşanacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'ye uygulanan izolasyonların kalkması durumunda turist sayısında önemli artış olacağını söyledi.

Tatar, Berlin'de düzenlenen Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

KKTC'ye uygulanan engellemelerin kaldırılması durumunda KKTC'nin bambaşka bir ülke ve turist sayısında önemli artış olacağını ifade eden Tatar, "Kıbrıs uçar. Şu an turist sayımız 1,5 milyon. Daha çok Türkiye'den gelenler. Önemli olan, konaklamayı 7 güne çıkarabildiğimizde ve 5 milyon turist sayısını yakalandığında Kıbrıs bambaşka bir yer olur. Kıbrıs doğası, denizi, iklimiyle çok güzel bir yer." dedi.

Tatar, Kıbrıs'ın yılın 11 ayında turist çekebileceğini kaydederek, "Özellikle Finlandiya'dan Norveç'ten ve diğer soğuk ülkelerden gelecekler için Kıbrıs her dönem denize girilebilecek bir yer." diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının hala uğradığı haksızlıklar olduğuna dikkati çeken Tatar, "Direkt uçuş yok. Direkt uçuşlar olsa turist sayımız iki katına çıkar. Örneğin İngiltere'den GKRY'ye uçuş var ama bize yok. Bizim şansımız İstanbul. İstanbul önemli bir merkez oldu. İstanbul'dan Kıbrıs'a bir saatte varabiliyorsunuz. Japonya'dan Kanada'dan İstanbul'a gelen bir kişi bir saat sonra Kıbrıs'tadır. Zaman içerisinde Kıbrıs'ın marka ve destinasyon olarak tanıtıldığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Tatar, Kuzey Kıbrıs'a önemli yatırımlar yapıldığına dikkati çekerek, KKTC'nin marka değerini artırma çabası içerisinde olduklarını belirtti.

KKTC'nin tarihini, sanatını ve turizmini dünyaya tanıtmak çabalarının "izolasyon ve kısıtlama" engeline takıldığını kaydeden Tatar, "Böylesi fuarlarda kendimizi zorlayarak Türkiye'nin de sağladığı destekle tanıtma imkanlarıyla tüm dünyaya turizmimizi bir marka değeri olarak ortaya çıktığını gösterebiliyoruz. KKTC'de altyapımızı tamamlamak üzereyiz. Berlin'de dünyanın en önemli fuarında yer alabilmemiz ve ülkemizi tanıtabilmek önemli." şeklinde konuştu.

Fiyatların cazip olması nedeniyle emlak konusunda yatırım yapıldığını hatırlatan Tatar, ancak bazı düzenlemeler yaparak emlak konusundaki istismarları önleyeceklerini dile getirdi.

KKTC'de emlak alımı konusunda ciddi kurallar olduğuna dikkati çeken Tatar, şunları söyledi:

"Tabii ki yasalarımız var. Yasaya göre yabancı bir kişi güvenlik soruşturması ve Bakanlar Kurulu kararıyla konut alabilir. Bir dönüm araziden büyük arazi alamaz. Ciddi kurallar vardır. Bunları istismar edenler oldu. Bazı düzenlemelerle bunları engelleyeceğiz. Kıbrıs'ı korumamız lazım. Güvenliği ve huzuru tehlikeye atamayız. Geleni gideni, yabancı unsurları denetlemek ona göre Kıbrıs'ı korumak bizlerin görevidir."

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