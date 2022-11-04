Tatar: Kadının El Attığı Her Alanda, KKTC Daha da Güçlenecektir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın da katıldığı kabuldeki konuşmasında Kıbrıs Türk kadınının, yıllardır verdiğimiz mücadelede önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu anlamlı ziyaretten dolayı birlik başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini sundu.

Eşitlik temelinde kadınların, hayatımızın her noktasında var olduğunu ve kadının el attığı her alanda KKTC’nin daha da güçleneceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar kadınlarımızın, dünya medeniyetleri içerisinde de yıllardan beri bir mücadele verdiğini ifade ederek Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği başkan ve üyelerine, çalışmalarında başarılar diledi.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri de konuşmasında, tarihi bir kuruluş olan Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin çalışmaları hakkında bilgi vererek beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ı, birliğin onur üyesi olarak kabul etti. Sibel Tatar da, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin onur üyesi olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek birlik başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.