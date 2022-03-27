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Tatar: Kadınlarımızı Muhtarlık Adaylığında Daha Fazla Görmek İstiyoruz

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KKTC Muhtarlar Derneği Genel Merkez Binası Açıldı
Tatar: Kadınlarımızı Muhtarlık Adaylığında Daha Fazla Görmek İstiyoruz

KKTC Muhtarlar Derneği Merkez Binası’nın açılışı yapıldı.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekilleri de katıldı.

TATAR: KADINLARIMIZI MUHTARLIK ADAYLIĞINDA DAHA FAZLA GÖRMEK İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı konuşmada, Maliye Bakanı olduğu dönemde maddi katkı sağlanmasına yardımcı olup muhtarlara her zaman destek verdiğini belirterek, şimdi de Cumhurbaşkanı olarak muhtarların sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve ülkenin demokrasisine daha iyi koşullarda hizmet verebilmeleri için çalıştığını kaydetti. Devletin, her türlü sorunda muhtarlara yardım ettiğini ve etmeye devam edeceğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarlarımızın Anavatan Türkiye’nin farklı illerinde, oradaki muhtarlarla bir arada olduğunu dile getirerek kadın muhtarların sayısının da artmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“Kadınlarımızı muhtarlık adaylığında daha çok görmek istiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü; “Siyasette bağımsız olan ve kapılarını halka her zaman açık tutan muhtarlarımız, büyük bir disiplin ve titizlikle görevlerini yerine getirmektedir. Bu vesileyle başkan ve yönetim kurulunu tebrik ederim. Genel merkez binasının yapımında da emeği geçenlere teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim.”

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SUCUOĞLU: MUHTARLAR DEMOKRASİNİN İLK AYAĞIDIR

Başbakan Faiz Sucuoğlu  da konuşmasında, muhtarların Merkezlerinin açılışı için uzun süre mücadele verdiklerini anlattı.

Sucuoğlu, muhtarların demokrasinin ilk ayağı olduğunu ve halkın direk olarak temas sağladığını belirtti.

Sucuoğlu, “önümüzdeki süreçte bölge bölge muhtarlarımızı davet edip toplantılara başlayacağız. Muhtarların sıkıntıları ve söylemleri bize de yol gösterecektir. Yürüyeyceğimiz  yolda bize katkı sağlayacaktır” dedi.

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