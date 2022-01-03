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Tatar: Kamu Düzenini Ve Güvenliğini Sağlama Noktasında Polisimiz, Bu Yıl Da Görevini Layığı İle Yerine Getirecektir

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı Kabul Etti
Tatar: Kamu Düzenini Ve Güvenliğini Sağlama Noktasında Polisimiz, Bu Yıl Da Görevini Layığı İle Yerine Getirecektir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı kabul etti.

Kamu düzenini ve güvenliğini sağlama noktasında görevini yerini getirmek için polisin büyük özveriyle çalıştığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan olarak görev yaptığı dönemden bugüne, Covid-19 salgınıyla mücadele konusunda, devletin ilgili birimlerinin yoğun bir mesai harcadığını dile getirerek özellikle pandemi döneminde, denetimlerle ilgili polise önemli görevler düştüğünü kaydetti. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, halkın huzuru, yurttaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi konularında; 2022 yılında da polisin görevini layığı ile yerine getireceğine inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, seçim sonrasında oluşacak yeni hükümetin, polisteki personel eksikliğinin giderilmesini öncelikli olarak ele alması gerektiğine dikkat çekerek Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın şahsında tüm polislerin yeni yılını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

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