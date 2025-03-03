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Tatar, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkan ve üyelerini kabul etti

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Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kanser konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Tatar, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkan ve üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı” dolayısıyla Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada ve Dernek üyelerini kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da hazır bulundu.

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kanser konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yapay zeka döneminde yaşandığını ve tıbbın çok ilerlediğini kaydeden Tatar, muayene olunması ve ilgili tetkiklerin yapılması çağrısında bulundu. Erken teşhisin önemine değinen Tatar, erken teşhis ile birçok kanser türünün tedavi edilebilir olduğunu belirtti.

Tüm kanser hastalarına geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, kanseri yenenleri ise tebrik etti.

-Kanlıada

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada ise “1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı” dolayısıyla toplumu bilinçlendirme gayreti içinde olduklarını söyledi.

50 yaş üzeri erkeklerin “PSA Testi” yapması gerektiğini kaydeden Kanlıada, ailesinde kanser vakası olanların ise 40 yaş üzerinde gerekli testi yapması gerektiğini vurguladı.

Çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bilgi veren Kanlıada, destekleri için Tatar’a teşekkür de etti.

Kabulün ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde kurulan PSA Test Taraması standını ziyaret ederek “Prostat Kanseri Tarama Projesi”ni başlattı.

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