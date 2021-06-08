Tatar: Kapalı Maraş açılımı heyecan verici

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş Birlik Dayanışma Derneği başkan ve yetkililerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş Birlik Dayanışma Derneği başkan ve yetkililerini kabul etti.

Kapalı Maraş’la ilgili yapılan açılımla birlikte, Maraş’ın önemli bir yerleşim yeri olarak statüsünün daha da arttığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ın Mağusa’yla iç içe, turizm potansiyeli yüksek bir bölge olduğunu belirtti.

Kapalı Maraş açılımının heyecan verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ın bir cazibe merkezi olarak geçmişiyle, bugünüyle ve kültürüyle anlatılmasının öneminin altını çizerek bu bağlamda Maraş Birlik Dayanışma Derneği tarafından yapılacak çalışmaların gerekliliğine işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin kalkınıp gelişmesi için yapılan her faaliyeti önemsediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş örneğinde olduğu gibi KKTC’nin kalkınıp gelişmesine yakışır tanıtım ve çalışmaların devamının gelmesini diledi.

“250 BİN KİŞİ MARAŞ’I ZİYARET ETTİ... BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR SÜRECEK”

Bugüne kadar Maraş’ı 250 bin insan tarafından ziyaret edildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kapalı Maraş’taki kamusal alanların ve kıyı şeridinin halkın hizmetine açılmasından ötürü halkın moral ve motivasyonunun yükseldiğini belirtti.

“TMK’YA BAŞVURULABİLİR”

Maraş’taki mallar için Kıbrıslı Rumların ve ilgili herkesin Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurulabileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kapalı Maraş’ın 46 yıl boyunca insanlığın kabul edemeyeceği şartlarda atıl kaldığını ifade ederek bugün Mağusa Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalarla bölgenin insanlığa yakışır şekle büründüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kapalı Maraş’ta, altyapı çalışmalarına devam edileceğinin altını çizdi.

“BÖLGENİN CAZİBESİ BİR BÜTÜN OLARAK ARTACAK”

“Önemli bir sürecin içerisindeyiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Açık Maraş’ın, Kapalı Maraş ve Gazimağusa’yla bir bütün olarak cazibesinin artacağına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 7 medeniyetin izlerini barındıran Maraş’ın, tarihsel ve doğal zenginliğiyle Doğu Akdeniz’in en güzel köşesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, azimle çalışarak doğru algının yaratılması için bıkmadan uğraş verilmesi gerektiğini vurgulayarak, Maraş Birlik Dayanışma Derneği’ne çalışmalarında başarılar diledi.